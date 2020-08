Whitney Houston, una voz incomparable y una vida llena de escándalos

Desde temprana edad Whitney Houston se sintió atraída por la música participando en el coro de la iglesia y tiempo después cantando junto a su madre en centros nocturnos.

Era tal su talento que pronto fue descubierta y su primer álbum lo lanzó con apenas 22 años para comenzar una carrera en la que los reconocimientos no pararían pero a la vez las adicciones se harían presentes.

La cantante habría cumplido 57 años este domingo. Whitney nació el 9 de agosto de 1963 y falleció el 11 febrero de 2012 a causa de lo que fue determinado como un ahogamiento accidental.

Recordamos su historia con cinco momentos de su vida:

Su mayor éxito

El tema "I will always love you" es sin duda el más recordado de Houston aunque en realidad éste había sido grabado años antes, en 1971 por Dolly Parton.

La versión balada pop de Whitney fue lanzada en 1992 y permaneció por 14 semanas en el lugar número uno del Billboard Latino.

A la pantalla grande

Ese mismo tema fue parte de la película "El guardaespaldas" donde vemos a Whitney en su faceta como actriz junto a Kevin Costner. Aunque, contrario a lo que se pudiera pensar, el filme fue muy mal recibido por la crítica y se llevó seis nominaciones a los Premios Razzies que se otorgan a lo peor del cine. En contraste, la canción "I have nothing" estuvo denominada al Oscar y los fans convirtieron la película en un éxito en taquilla.

Historias de abuso

En 2002 Houston confesó ser adicta a sustancias como cocaína y marihuana, lo cierto es que a lo largo de su vida tuvo problemas con diversas sustancias incluso era una situación que compartía con su esposo Bobby Brown. De acuerdo a declaraciones de la propia cantante fue él quien la inició en ese mundo, palabras que después se desmintieron en la cinta biográfica dirigida por Angela Bassette pues aseguró que desde muy joven ya las utilizaba.