Whitney Houston, una vida de éxito y adicciones

México, 8 Ago .- La voz y talento de Whitney Houston, la convirtieron en un icono importante dentro de la industria musical, además de ser un referente para los cantantes venideros, quienes siguen retomando su legado.

Whitney Elizabeth Houston nació el 9 de agosto de 1963, logró el éxito como cantante en los géneros de R&B, soul, blues y góspel, con temas como I wanna dance with somebody, I have nothing y I will always love you. Este último fue parte de la banda sonora de The Bodyguard, cinta que representó su debut cinematográfico en 1992.

I will always love you se convirtió en uno de los temas emblemáticos de todos los tiempos, el sencillo más vendido por un artista femenina y número uno en varios países, esto a pesar de que la cantante Dolly Parton lo grabó previamente.

A lo largo de su carrera, Whitney colaboró con exponentes como el cantante Steve Wonder en el sencillo We did´nt know; con Mariah Carey en el tema When you believe, y con el fallecido George Michael en If I told you that.

En 2006, fue reconocida por el Record Guinness como la primera artista femenina en debutar como número uno en la lista del Billboard 200 y en las listas de álbumes del Reino Unido, de acuerdo con el portal de la cantante.

Pese al éxito que tuvo Whitney Houston a lo largo de su carrera, existieron adicciones, violencia y abuso sexual, mismos que se han relato a través de varios documentales lanzados luego de su fallecimiento, el 11 de febrero de 2011.

Whitney, dirigido por Kevin McDonald retrató el abuso sexual que sufrió la cantante por parte de su prima Dee Dee Warwick; la violencia doméstica al lado de su ex marido Bobby Brown, de quien se separó en 2007; y el abuso de drogas que sepultó su carrera en los años 2000.

Por otro lado, el documental Whitney: Can I Be Me lanzado en 2017, exploró la relación que tenían Whitney Houston y su amiga Robyn Crawford. Por este material, fueron demandadas la BBC y Show Time Networks pues se les acusó de utilizar imágenes no autorizadas en el documental.

Sin embargo, un jurado de Estados Unidos rechazó la demanda respaldando que dicho documental se encuentra protegido por la primera enmienda de aquel país, la cual prohibe se violente la libertad de prensa.

La posible relación amorosa entre Whitney y Crawford no era aceptada por la familia de la cantante, quienes en constantes ocasiones rechazaron la idea del lesbianismo de la intérprete.

"Simplemente no la quería con mi hija. No sé nada de una relación romántica, eso es lo que dijeron todos pero tampoco lo sabían", comentó la madre de Whitney Houston en 2013, a la presentadora de televisión Oprah Winfrey.

Bobby Brown, ex marido de Houston, declaró en su libro Every Little Step, de 2016, que si Robyn Crawford hubiera sido aceptada en la vida de Whitney, la cantante seguiría viva.

Whitney Houston falleció el 11 de febrero de 2011, fue encontrada en la bañera de un hotel e inmediatamente se levantó la hipótesis de que murió ahogada luego de haber ingerido una gran cantidad de drogas. La autopsia oficial apuntó que sufrió un paro cardiaco y pese a haber encontrado cocaína en su cuerpo, eso no fue el detonante de su muerte.