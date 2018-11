Whitecross asegura que Coldplay está trabajando en un nuevo álbum

Cd. de México.

"Están de sabático por el momento, así que han tomado vacaciones por un año", declaró el cineasta, "nunca lo habían hecho antes".



"Decidieron descansar este año. No han estado haciendo nada por lo que sé, pero ya tienen planes para el próximo año , sin embargo, no he sido parte de ellos", dijo el director de A Head Full of Dreams.



Whitecross también dijo que sabe algunos detalles de cómo sonará el siguiente álbum de la agrupación, pero no puede decir mucho al respecto.



"He escuchado algunos comentarios y filmado algunos fragmentos, pero no creo que tenga permitido compartir algo al respecto. Es interesante".



El también director de Supersonic agregó que una de las características de la banda es siempre desafiarse a ellos mismos, por lo que el siguiente proyecto sorprenderá a sus fanáticos.



"Siempre quieren desafiarse a ellos mismos y sorprender a otras personas, por eso trabajan con personas como Brian Eno. En ese sentido, estoy seguro de que lo que hagan a continuación sorprenderá a la gente".