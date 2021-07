WhatsApp te dejará elegir el tamaño de archivo a enviar

En WhatsApp no solo se comparten conversaciones. Esta app es ampliamente utilizada en todo el mundo para enviar imágenes y videos. Puede que la mayoría de las veces no sea muy importante que el contenido multimedia se visualice con la mejor calidad, pero sí hay archivos, sobre todo cuando se trata de cuestiones profesionales, en que es mejor tener la más alta resolución y ahora la plataforma de mensajería lo permitirá.

Una vez más, el portal especializado en WhatsApp, WABetaInfo, nos ha compartido una de las próximas novedades que pronto podremos ver en la plataforma. En una futura actualización los usuarios tendrán más control sobre el nivel de compresión que puede aplicarse a las imágenes y videos enviados.

De acuerdo con el sitio, la nueva herramienta se encuentra actualmente en desarrollo para la aplicación de Android. Una vez que esté disponible, inicialmente para los usuarios beta, se espera que, cuando los usuarios quieran enviar imágenes o videos, la app despliegue tres opciones de calidad: "Automático", "Mejor calidad" o "Ahorro de datos".

Considerando las opciones, WhatsApp no solo está pensando en aquellos que requieren de la mejor resolución en sus archivos, sino en aquellos que no cuentan con la mejor velocidad de internet, o con datos suficientes, y que preferirán que el contenido multimedia se envíe en una calidad más comprimida.

Hay que decir que actualmente ya es posible cambiar modificar la compresión de los archivos en WhatsApp. Sin embargo, se trata de una tarea manual y algo tediosa que implica cambiar la extensión de un archivo para enviarlo como un documento en lugar de una imagen o un video.

Debemos aclarar que, como ya mencionamos, se trata de una función que por ahora está en desarrollo, eso quiere decir que no hay una fecha tentativa para que la herramienta esté disponible de manera oficial. Además, según la publicación de WABetaInfo, se está pensando inicialmente para Android, por lo que es probable que los usuarios de iOS tengan que esperar más.

Más cambios esperados

Hace unas semanas WABetaInfo también informó que, la misma plataforma de mensajería, se había acercado a ellos para compartirles algunas de las próximas novedades que llegarán a los usuarios. La más esperada, que sigue sin tener fecha de lanzamiento, es la posibilidad de tener la misma cuenta en varios dispositivos.

Actualmente solo es posible tener la cuenta de WhatsApp vinculada a un número de celular, y la única opción de verla en otro dispositivo es habilitar la versión web. Pero no es posible tenerla como app en otro smartphone. Además, si el teléfono se queda sin batería o sin acceso a internet, no es posible acceder a los chats. Pero eso está por cambiar.

La compañía confirmó que está trabajando en una función que permitirá vincular una cuenta en hasta cuatro dispositivos. No obstante, también señaló que es un gran desafío técnico sincronizar todos los mensajes y contenidos en varios equipos, por lo que aún no sabemos cuánto más tardarán en lanzar esta opción.

Finalmente te compartimos que WhatsApp también dijo que está trabajando en el desarrollo de una función llamada View Once, es decir, mensajes que desaparecen en cuanto se leen que aplicará para las fotografías y videos y solo permitirá que estén disponibles por un momento en el chat, luego se eliminarán permanentemente. Otra novedad que se está esperando es el lanzamiento de su versión compatible con iPad.

Sin embargo, todos estos son desarrollos que aún no se han puesto a prueba, por lo que habrá que esperar un poco más para tenerlos disponibles.