WhatsApp podría permitir videollamadas con más de cuatro personas

CIUDAD DE MÉXICO.

Debemos tener paciencia y aprovechar herramientas como WhatsApp que pronto podría ampliar el número de personas en una misma videollamada.

Recordemos que la aplicación de mensajería, propiedad de Facebook, ya permite realizar videoconferencias con diferentes contactos. Solo es necesario pulsar el ícono de la cámara que aparece en el menú de la parte superior derecha de al app.

Para agregar más participantes, hasta hace unos días, eras necesario elegir uno por uno. Luego de una actualización, ahora los grupos muestran la opción para que la app inicie la videollamada automáticamente con más de un participante a la vez.

Aunque WhatsApp ha querido facilitar el uso de la función de videollamadas, el gran problema es que solo permite interactuar a hasta cuatro personas a la vez, lo que obliga al usuario a buscar alternativas como Zoom o Hangouts.

Aprovechando el auge en el uso de la aplicación por la cuarentena por el coronavirus Covid-19 y para que sus usuarios no se recurran a otras plataformas, parece que WhatsApp ampliará el número de personas que pueden participar en una videollamada.

De acuerdo con información dada a conocer por WaBetaInfo en el código de las últimas versiones beta de WhatsApp hay indicios de que más de cuatro usuarios podrían unirse en una videollamada.

El sitio asegura que la actualización llegaría tanto en la versión de WhatsApp para iOS como para Android. Sin embargo no aclara a cuántas personas se ampliará, solo indica que el nuevo límite será un número par, por lo que las opciones son de seis en adelante.

No obstante, como siempre sucede con este tipo de filtraciones, se trata solo de una función en desarrollo por lo que no hay una fecha tentativa de lanzamiento e, incluso, podría no llegar a habilitarse en la app, así que habrá que esperar.