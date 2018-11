WhatsApp elimina las conversaciones y fotografías antiguas

Un acuerdo rubricado entre Google y WhatsApp podría terminar con la eliminación de todos los mensajes, fotografías y vídeos que no estuvieran correctamente respaldados en los móviles Android. La popular aplicación de mensajería ha advertido a través de su web que a partir de este 12 de noviembre, las copias de seguridad de WhatsApp no computarán en el espacio de almacenamiento de Google Drive, una excelente noticia para los usuarios de la plataforma, pero que si no se adoptan las medidas pertinentes, puede terminar con los mensajes antiguos eliminados para siempre.

De esta manera, todos aquellos mensajes con más de un año de antigüedad que no hayan sido almacenados manualmente en el disco en la nube de Google, serán eliminados por completo del respaldo actual de la plataforma. ¿Quiere esto decir que perderá todo lo anterior a un año si no hago nada? No, la información no respaldada permanecerá en el dispositivo que estemos utilizando, pero si cambiamos de móvil o se avería el que empleamos, la copia de seguridad empleada hasta la fecha será borrada y no podremos recuperar la información.

Cómo evitar que se borre todo

Lo que hay que recalcar es que esta decisión afectaría únicamente a los usuarios de Android, puesto que los propietarios del iPhone cuentan con el respaldo de iCloud (siempre y cuando dispongan de espacio suficiente en la nube). ¿Cómo puede evitarse que se borre todo? Hay que activar de forma manual la copia de seguridad en Google Drive y para ello deberemos ir a Configuración/Ajustes/Chat desde el propio dispositivo Android y realizar la primera copia de seguridad a mano estando conectados a una red WiFi.

Es importante recordar también activar el recuadro "Incluir vídeos" si queremos almacenar también los vídeos que nos hayan enviado a través de la popular aplicación de mensajería. Hecho esto, las copias de seguridad volverán a ser automáticas sin ninguna acción adicional por parte del usuario. Se trata de una excelente decisión por parte de WhatsApp ya que libera al usuario de los problemas de almacenamiento, pero eso sí, conviene destacar que se paga un alto peaje por ello.

Como se sabe, los mensajes de WhatsApp cuentan con un cifrado de punto a punto que garantiza que la comunicación únicamente puede ser leída por los interlocutores; pues bien, al llevarse a cabo la copia de seguridad den Google Drive, se pierde dicho cifrado, con lo que esta información es más vulnerable y susceptible a un improbable ataque de hackers.