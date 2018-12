Waters exige a AMLO escuchar a su gente

Roger Waters cerró sus presentaciones con un mensaje para el nuevo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



"Escuche a su gente, Presidente. No como Peña Nieto", señaló el intérprete en un momento de su tercer y último concierto en el Palacio de los Deportes, la noche del sábado.



El británico, ex vocalista de Pink Floyd, además le deseó suerte en su mandato.



Waters se encuentra en el País como parte de su gira Us + Them, que llegará este martes y miércoles a Guadalajara y será vista el 8 y 9 en Monterrey.