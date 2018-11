Waters crítica condecoración a Kushner

Roger Waters manifestó su repudio por que el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, fuera condecorado con la orden Mexicana del Águila Azteca.

En la recta final del concierto alusivo al Us + Them Tour, que presentó este miércoles en el Palacio de los Deportes de la CDMX, el fundador de Pink Floyd se mostró contrariado.

"Estoy profundamente decepcionado, pero no sorprendido, de que su listo-para-irse presidente le otorgue la máxima condecoración a un extranjero, ¡a ese imbécil de Kushner! ¿En qué está pensando?", dijo el inglés.

"Me sorprende que Kushner haya sido condecorado si es una persona que falta a los derechos humanos", señaló sobre la decisión del gabinete del Presidente saliente, Enrique Peña Nieto.

Entre los mensajes que emitió a lo largo de su show, el cual duró alrededor de dos horas y media, también insistió en su desprecio a la ideología y el proceder de Trump.

"Eclipse", "Mother" y "Comfortably Numb" fueron las tres ultimas piezas del concierto en los que entretejió varios temas más sobre política.

"No tiene nada de malo ser exitoso y está bien ser mexicano, pero hay una empresa, Cemex, que está construyendo la barrera de separación Palestina. Si ustedes pueden, hablen y levanten la voz en nombre de nuestras hermanas y hermanos palestinos".

Al primero de los tres conciertos que el británico de 75 años ofrecerá en la Ciudad de México, asistieron 14 mil 580 personas, cifra proporcionada por Ocesa, y muchas de ellas abuchearon cuando en un mensaje escrito apareció "Resiste a la Policía Militarizada".

La esencia de Pink Floyd y de su carrera en solitario diseminada en una travesía interminable de pensamientos políticos, sociales y emocionales, transformados en una experiencia audiovisual, mostró Roger Waters en el concierto de anoche.

Su legión de admiradores se rindió ante el espectáculo montado en una pantalla gigante que proyectó breves películas con cada canción, y que registró todo movimiento del rockero y su banda sobre el escenario.

"Breathe" y "One of These Days" formaron parte del repertorio del primer segmento, en el que la dupla Lucius, formada por Holly y Jess, destacó vocalmente en "The Great Gig in the Sky", pero sin alcanzar todas las notas altas.

En "Time" los vítores se hicieron presentes cuando el músico arrancó el espectáculo visual de miles de relojes en sincronía bailando y moviéndose al ritmo de la canción, que fue de las más celebradas y con la ejecución magistral de los ocho músicos que acompañan al británico, de 75 años.

Y todo fue un preparativo para los números más esperados del concierto, "The Happiest Days of Our Lives" y "Another Brick in the Wall Parts 2 & 3", cuando el fundador de Pink Floyd fue acompañado por una docena de adolescentes de Jóvenes Orquestas, Orquestando La Lucha, I. A. P.

"A todo lugar a donde vamos, invitamos a chicos de todo el mundo para mostrar que son el futuro y los que deben resistir. Entonces, ustedes hagan caso a sus niños, que son el futuro de México", dijo Waters antes de anunciar un intermedio de 20 minutos.

Y durante el descanso salieron varias leyendas en pantalla, haciendo referencia a personajes a los que la humanidad debe resistir, como Trump, Bolsonaro y Al-Assad, además del programa Big Brother, la policía militarizada y la costumbre de tirar basura y plástico en los océanos.

En la segunda parte del show, del techo bajó una estructura horizontal, que abarcó todo el centro y hasta el fondo de la pista, con pantallas que simularon fábricas y edificios y donde salieron imágenes de niños deshaciéndose de basura, puercos tomando el poder y los músicos simulando ser resistencia de la política global.

Llegó el turno de "Pigs (Three Different Ones)" y luego "Money", momentos en que un cerdo inflable surcó el recinto mientras mostraba las leyendas "Sean Humanos" y "Stay Human", a la vez que en las pantallas aparecían imágenes del Presidente de EU y frases suyas, para rematar con una dedicatoria del músico: "Trump es un cerdo".

Waters ofrecerá dos conciertos más en la CDMX y posteriormente se presentará en Guadalajara y Monterrey, ésta última ciudad en la que cerrará su gira el próximo 9 de diciembre.