Washington prepara nuevas sanciones contra Rusia por Siria

En una entrevista con la cadena CBS, la funcionaria aseguró que las sanciones serían anunciadas por el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

"Apuntarán directamente a cualquier tipo de compañía que tenga relación con equipamientos vinculados a Assad y al uso de armas químicas", informó Haley.



Además, la diplomática indicó que su país no retirará tropas de Siria hasta que se cumplan sus objetivos.



En la cadena de televisión Fox News, Haley enumeró tres objetivos de Estados Unidos: asegurar que las armas químicas no se usen de ninguna manera que ponga en riesgo los intereses de EU, que el autodenominado Estado Islámico sea derrotado y que haya una posición ventajosa para observar lo que Irán está haciendo.



"(Nuestro objetivo es) ver a las tropas estadounidenses volver a casa, pero no vamos a irnos hasta que sepamos que hemos logrado esas metas", señaló Haley.



El Presidente estadounidense, Donald Trump, quien el viernes ordenó ataques conjuntos de misiles con Francia y Gran Bretaña contra objetivos sirios, ha enviado señales confusas sobre Siria.



Trump ha dejado claro que quiere retirar los aproximadamente 2 mil efectivos estadounidenses en Siria que están involucrados en la campaña contra el autodenominado Estado Islámico.



Sin embargo, pareció contradecir el mensaje cuando el sábado aseguró que los aliados occidentales estaban preparados para sostener la respuesta militar si el Presidente sirio no deja de usar armas químicas prohibidas.



Cuando se le cuestionó sobre las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, Haley aseguró que los vínculos eran muy tensos, pero que Washington todavía espera mejorarlos.