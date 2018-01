Walter Montoya comprometido con el Cruz Azul

Ciudad de México

Walter Montoya descartó que llegar al futbol mexicano sea un retroceso en su carrera deportiva, después de que en los últimos meses vistió la casaca del Sevilla de España.

Durante la presentación en las instalaciones de La Noria, Montoya aseguró estar comprometido en dar resultados inmediatos, y portar con orgullo el número 10 mismo que vestía Christian “Chaco” Giménez.

“Venir a Cruz Azul no es dar un paso atrás en mi carrera. No me cargo la presión de los 20 años sin título ni portar la 10 que tenía el ‘Chaco’”, dijo.

“Yo sé que él (Chaco) fue histórico en el club. Él dejó marcado acá. Lo admiro. Yo tengo que dejar todo en la cancha.

Vengo a dar lo mejor de mí como lo hice en Rosario Central y en Sevilla, quiero que todo salga bien, que todo sea lo mejor”, apuntó.

Aceptó que desde hace varios años La Máquina quiso hacerse de sus servicios, sin embargo, no hubo un acuerdo que beneficiara a todas las partes involucradas.

“Hace dos años Cruz Azul me quiso, por decisiones personales no se pudo, pero ahora sí se dio la oportunidad de venir. Me había quedado intrigado y con ganas de venir acá, esta vez no lo dudé”, sentenció.

(SUN)