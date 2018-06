Vuelven maestros a manifestarse en reclamo del pago de nómina

Cd. Victoria, Tam.- Alrededor de cincuenta maestros de preescolar, primaria y secundaria de diferentes municipios de la entidad se manifestaron la mañana de este lunes en las oficinas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas en la capital como parte de las protestas en esa dependencia por el retraso en el pago de nómina.

“Son cinco ya los meses que no he recibido salario, yo soy maestro de Reynosa y trabajo en Nuevo Laredo, tenemos gastos de renta, de luz, de agua, y lamentablemente no tenemos sustento, estamos trabajando por amor al arte”, dijo Francisco Emmanuel Izaguirre Paulín, maestro de la escuela primaria Miguel Hidalgo de Nuevo Laredo.

“Nos alegan que son cambios de un nuevo sistema, pero lo que queremos exigir es que nos hablen claro”, demandó.

Los docentes solicitaron una entrevista con el titular de la dependencia estatal, Héctor Escobar Salazar, quien en mayo había asegurado que paulatinamente serían solventados los retrasos con los que se cuenta.

Por su parte el secretario general de la Sección XXX del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez, reveló que serían hasta 10 mil los docentes que en algún momento se quedaron sin recibir remuneración por sus servicios.