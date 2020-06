Vuelven los productores a tomar sede de Aserca

Creo que al señor presidente no le ha llegado la información adecuada, por que el cree que los agricultores del norte del País no requerimos de ningún apoyo, y la verdad es de que desde el 94 que nos metieron al Tratado estamos compitiendo con países muy avanzados Agustín Hernández Cardona, dirigente de la UARNT

Río Bravo, Tam.- Por enésima ocasión productores del Estado se manifestaron este lunes en las afueras de las oficinas de Aserca en el tramo de la carretera Río Bravo-Reynosa a la altura del kilómetro 102, realizando el cierre parcial de arteria federal, en reclamo al Gobierno Federal por que respete el acuerdo pactado en el mes de abril del año pasado en el que se fijó el precio del sorgo a razón de 3 mil 735 pesos por tonelada.

Entrevistados al respecto el ingeniero Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Agrícola del Norte del Tamaulipas y la ingeniero María del Carmen Pérez Rosas, representantes de 14 organizaciones del sector social en la zona norte del Estado manifestaron:

El presidente de la Unión Agrícola del Norte del Tamaulipas Agustín Hernández Cardona, fue enfático al señalar que:

"Ante la falta de atención de los gobiernos Federal y Estatal a nuestro problema, hasta ahorita nadie nos ha atendido, y nosotros nos seguimos manifestando con el propósito de que se nos respete el acuerdo del precio del sorgo que ya no es ingreso objetivo, ahora es de garantía, que habíamos tenido en abril del 2019".

Y agregó: "Creo que al señor presidente no le ha llegado la información adecuada, por que el cree que nos agricultores del norte del País no requerimos de ningún apoyo, y la verdad es de que desde el 94 que nos metieron al Tratado, estamos compitiendo con países muy avanzados como lo son Estados Unidos y el Canada sobre todo con su agricultura altamente subsidiada".

Recordó que desde el 2018 que tenían ciertos tratados con el Presidente finalmente se los quitó, ejemplificando que el diesel en el lado americano les cuesta a razón de 10 pesos, y aquí supera hasta los 22.





NO RESPETA ACUERDOS

No nos han dejado otra alternativa, no quisiéramos causar problemas porque afectamos a terceros, pero desgraciadamente no hay otra forma como pueden voltear a vernos para atender las necesidades de la gente del agro tamaulipeco María del Carmen Pérez Rosas, representantes de organizaciones sociales

Por su parte la ingeniero Pérez Rosas expresó el sentir del agro Tamaulipeco y sobre todo la inconformidad con el gobierno federal por que no respeta los acuerdos que en su momento pactaron, y en ese tenor manifestó;

"Aquí lo que estamos pidiéndole al señor Presidente de la República, es que el campo Tamaulipeco está en la quiebra, que requiere del apoyo a los productores de los famosos 3 mil 735 pesos por tonelada en el sorgo, ya nos hizo bastante estragos al campo quitándonos instituciones, y hoy por hoy nos quitó todo, no tenemos apoyos de nada".

Y prosiguió:

"no nos han dejado otra alternativa, no quisiéramos causar problemas porque afectamos a terceros, pero desgraciadamente no hay otra forma como pueden voltear a vernos para atender las necesidades de la gente del agro tamaulipeco, aquí el problema no es el secretario de agricultura, es el presidente López Obrador, quien está poniéndole trabas a los productores para que no se le apoye, no solamente al campo en el Estado sino en el País".