Vuelven los cafres a avenida San Pedro

Río Bravo, Tam.- Luego de que en lo que va del año, no se habían presentado incidentes con cafres del volante que juegan carreras y arrancones en avenida San Pedro, finalmente los ases del volante vuelven a hacer de las suyas.

El día de ayer, se apreciaba como nuevamente la postería, en este caso la de telefonía, fue dañada nuevamente por infractor anónimo que despedazó poste de madera, para huir sin responder por los daños. No obstante el fuerte impacto, por primera vez, el servicio no se vio afectado, tanto de telefonía como de internet, por lo que no ha sido repuesto hasta la fecha.