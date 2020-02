Vuelven los 90 ¡al ritmo de reggaetón!

Una de las canciones más sonadas desde nales del año pasado es "Ritmo", tema que J Balvin junto a los Black Eyed Peas crearon para el soundtrack de Bad boys for life, lme protagonizado por Will Smith y Martin Lawrence.

Este tema además hizo que las nuevas generaciones conocieran "Rhythm of the night", original de Corona, lanzado en 1994 y que es la base de esta nueva canción. Registra hasta ahora 200 millones de reproducciones en la misma plataforma streaming de música. Esta no fue la primera canción urbana que utilizó un tema de los 90 para reversionarlo o utilizarlo de base para una nueva melodía. Meses antes Daddy Yankee lo había hecho con su éxito "Con calma", en cual se ayuda de la canción "Informer" de Snow, cantante al que incluso Daddy invitó a rapear para darle crédito.

"Me gusta"

El regreso de Shakira se da de la mano de Anuel AA con este tema para el cual se ayudó del popular himno Sweat " (A la la long) del cantante Inner Circle.

"Bagdad"

Si bien la española Rosalía no utilizó para este tema las estrofas o letra, sí algunas notas musicales de la canción "Cry me a river", de su ídolo de adolescencia Justin Timberlake.

"Con calma"

"Tú"

El puertorriqueño Myke Towers publicó el martes pasado esta canción en la que comienza con la clásica canción de reggae "Me gustas tú", original del francés Manu Chao.