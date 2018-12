Vuelven largas filas en la Oficina Fiscal

Matamoros, Tam.

De nueva cuenta se han podido observar largas filas en las afueras de la Oficina Fiscal del Estado en Matamoros, mismas que desde temprana hora se iniciaron a formar por parte de las personas que acudieron a realizar ciertos trámites.

Desde temprana hora se pudo apreciar de nueva cuenta este comportamiento, algo similar a lo del año pasado que estuvieron los descuentos en las licencias de manejo y otros beneficios.

Pero en esta ocasión se debió a que el viernes se cayó el sistema en Tamaulipas, situación que dejo sin operaciones a estas dependencias, es por ello que este lunes se atendió a la población que no pudo realizar sus trámites el pasado fin de semana.

El jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Mario Tomás Reyes Silva, destacó que este es el principal motivo por el cual se tuvo largas filas en las afueras de estas instalaciones, ya que se está atendiendo a la población que se tenía programada para el pasado viernes.

Recordó que por día se están atendiendo alrededor de 250 personas que fueron beneficiadas con los cupones de descuentos, pero además en esta ocasión hay quienes van a salir de la ciudad en sus vehículos y están poniendo toda su documentación al corriente, es por eso de este comportamiento que se observa en la actualidad.

Manifestó que además en estos momentos la gente inició a recibir sus aguinaldos, por lo que suelen salir de vacaciones, pero tienen que tener al corriente las placas de sus autos, además de la licencia de manejo y tarjeta de circulación, es por eso que se está observando este comportamiento.

Destacó que durante este lunes fueron prácticamente mil personas o sino es que un poco más, las que fueron atendidas en esta dependencia estatal, esto debido a que se recibió a las personas que no se atendieron el pasado viernes, aunado a las que tenían cita este lunes.

Agregó que la mayoría tienen cita para tramitar su licencia de manejar con el cupón del 70 por ciento de descuento en su costo, son quienes están acudiendo, pero también quienes van a salir de viaje, aunque no tengan estos descuentos, acuden para obtener su licencia.

Matamoros, Tam.

De nueva cuenta se han podido observar largas filas en las afueras de la Oficina Fiscal del Estado en Matamoros, mismas que desde temprana hora se iniciaron a formar por parte de las personas que acudieron a realizar ciertos trámites.

Desde temprana hora se pudo apreciar de nueva cuenta este comportamiento, algo similar a lo del año pasado que estuvieron los descuentos en las licencias de manejo y otros beneficios.

Pero en esta ocasión se debió a que el viernes se cayó el sistema en Tamaulipas, situación que dejo sin operaciones a estas dependencias, es por ello que este lunes se atendió a la población que no pudo realizar sus trámites el pasado fin de semana.

El jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Mario Tomás Reyes Silva, destacó que este es el principal motivo por el cual se tuvo largas filas en las afueras de estas instalaciones, ya que se está atendiendo a la población que se tenía programada para el pasado viernes.

Recordó que por día se están atendiendo alrededor de 250 personas que fueron beneficiadas con los cupones de descuentos, pero además en esta ocasión hay quienes van a salir de la ciudad en sus vehículos y están poniendo toda su documentación al corriente, es por eso de este comportamiento que se observa en la actualidad.

Manifestó que además en estos momentos la gente inició a recibir sus aguinaldos, por lo que suelen salir de vacaciones, pero tienen que tener al corriente las placas de sus autos, además de la licencia de manejo y tarjeta de circulación, es por eso que se está observando este comportamiento.

Destacó que durante este lunes fueron prácticamente mil personas o sino es que un poco más, las que fueron atendidas en esta dependencia estatal, esto debido a que se recibió a las personas que no se atendieron el pasado viernes, aunado a las que tenían cita este lunes.

Agregó que la mayoría tienen cita para tramitar su licencia de manejar con el cupón del 70 por ciento de descuento en su costo, son quienes están acudiendo, pero también quienes van a salir de viaje, aunque no tengan estos descuentos, acuden para obtener su licencia.