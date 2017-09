VUELVE AL MONTÍCULO

Kansas City, Missouri

De vuelta a la lomita, Roberto Osuna se sintió mejor al hacer lo que le gusta.

El relevista mexicano ponchó a tres en una novena entrada en blanco por los Azulejos, un día después de revelar que lidia con problemas de ansiedad, y Toronto evitó la barrida al vencer el domingo 8-2 a los Reales de Kansas City.

“Me sentí un poquito mejor. Estoy listo para trabajar contra esto (la ansiedad) y sentirme bien”, dijo Osuna.

Osuna no enfrentó una situación de salvamento el viernes y el bullpen de los Azulejos dejó escapar una victoria. El sábado, el mexicano de 22 años señaló que se hallaba mentalmente indispuesto y sentía ansiedad.

Osuna recibió un cúmulo de frases de aliento en las redes sociales.

“No he leído, pero sí he escuchado. Ahorita tengo muchas cosas en la cabeza”, señaló Osuna. “Aprecio mucho el apoyo que todos me han dado”.

“Trato de hacer lo que los doctores me dicen, seguir las instrucciones de ellos y poner siempre lo mejor de mí”, añadió.

Osuna indicó que salir a lanzar es su “distracción”.

“Es hacer lo que me gusta. Lo disfruto y trato de pasarla bien. Por un momento me olvidé de todo lo que tenía en la cabeza”, afirmó.

Osuna, quien suma 19 rescates en la temporada, entró a lanzar en una situación en la que no había posibilidad de un salvamento. Permitió un sencillo en el cuadro interior y sacó los últimos tres outs.

(AP)