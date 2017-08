Vuelve a la actuación

"Mi extracto es ser actor. Siempre lo he dicho: soy como un accidente de la conducción y ahí me tienen". Raúl Araiza.

Ciudad de México





Tras una década alejado de su verdadera pasión, la actuación, Raúl Araiza se dijo emocionado por regresar finalmente a las telenovelas con un protagónico en Papá a Toda Madre.

"No había oportunidad de volver, hubo muchos acercamientos, pero no me daban chance, sobre todo porque la gente no me quería sacar de Hoy.

Su último melodrama fue Un Gancho al Corazón, que duró casi un año al aire y en donde daba vida a un luchador.

Y aunque ha participado en series como Durmiendo con mi Jefe y Mula de Tres, desde hace varios años se ha dedicado al cien por ciento a conducir programas como Hoy y Miembros al Aire.

Para su fortuna, el productor del melodrama, Lalo Meza, logró un acuerdo con sus colegas Reynaldo López y Lalo Suárez, para que el actor se mantenga en ambas emisiones.

"Fue la base de la negociación: no iba a abandonar Hoy. Me pasó en otras producciones en las que me decían que no me podían tener sólo mediodía. Le debo una lealtad a la gente, a mis compañeros y a los diferentes productores que me han tenido ahí.

"Por eso estoy emocionado, porque puedo volver a hacer telenovela, lo que he hecho durante tantos años con grandes amigos. Me quedo en Hoy, en Miembros... y hago esto", agregó Araiza.

En Papá a Toda Madre, el actor dará vida a Toño, personaje casado con Verónica Jaspeado, y que tienen una relación marital bastante peculiar, pues ella es la que administra la economía familiar.

"Me da risa porque Fernanda, mi esposa, es quien me da dinero. Ella es la que ha administrado toda la vida, estos 21 años de casados. Ella es la que ha pagado Hacienda, la que firma los cheques...", aseguró.