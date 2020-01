Vuelve Mauricio Morales a la actividad, en el VAR

Mauricio Morales regresa a la actividad como árbitro VAR, para el León vs. Querétaro el sábado en el Estadio León.

Se acabó el castigo. Adiós a la suspensión que lo tuvo inactivo desde aquel sábado 9 de noviembre en el que se ausentó de la junta de planeación tras desmañanarse en Guadalajara, situación que ventiló sus problemas con Jorge Gasso (quien fue despedido).

Ahora Morales tiene la reivindicación al alcance. Es uno de los colegiados más respetados por Arturo Brizio. Además, su hijo Édgar Morales pinta como uno de los árbitros más prometedores.

Además, en ese mismo partido Adalid Maganda irá como cuarto árbitro. El árbitro afromexicano, que incluso hizo una huelga de hambre al reclamar despido injustificado y cuestiones racistas, regresa a la Primera División, justo en el semestre en el que debe demostrar sus cualidades para seguir elegible como colegiado ya que cumplirá 35 años, la edad límite en el Ascenso MX y por lo cual el Máximo Circuito ya es su única ventana.

Eduardo Galván será el árbitro del Chivas vs. Juárez, Adonaí Escobedo del Pumas vs. Pachuca y Fernando Hernández (quien alguna vez recibió un cabezazo de Pablo Aguilar) será quien pite el Cruz Azul vs. Atlas.