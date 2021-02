Vuelve Lawrence al set de grabación tras accidente

La actriz , de 30 años, fue fotografiada el sábado filmando Don't Look Up en Boston, Estados Unidos, con su coprotagonista Timothée Chalamet.

"Se preparó una explosión para un truco en el que el vidrio se rompe", dijo una fuente a Page Six. "Fue un truco en el que se suponía que el vidrio se rompería, pero la lastimó (a Lawrence)".

La producción de Netflix también cuenta con astros como Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill, Ariana Grande, Kid Cudi y Matthew Perry.

Don't Look Up está dirigida por Adam McKay, cuyos créditos incluyen The Big Short y Vice.