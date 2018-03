VUELVE A LANZAR

Arizona, E.U.

Aún no hay una fecha definida para su regreso, pero el pitcher venezolano Félix Hernández realizó una breve sesión de lanzamientos sobre terreno plano, una señal bienvenida dentro del clubhouse de los Marineros.

El as de Seattle ya perdió una salida debido a la línea que lo golpeó en el antebrazo derecho el pasado 26 de febrero en su debut en la Liga del Cactus este año. Tampoco lanzará este jueves, en lo que hubiese sido su tercera apertura.

Pero el derecho de 31 años hizo 20 envíos suaves al coach del bullpen de los Marineros, el dominicano Fleming Báez, y se mostró satisfecho con los resultados.

“Se sintió bien”, dijo Hernández. “Estoy contento. Ahora tengo que ir día a día. Quieren que me lo tome suave, pero no puedo hacer eso. Yo no soy así”.

La inflamación del antebrazo tomó una semana en desaparecer, pero Hernández dijo que recuperó completamente la flexibilidad.

Hernández dijo que espera estar listo para el Día Inaugural, pero reconoció que no está seguro de cuándo estará preparado para volver a tomar el montículo en los entrenamientos.