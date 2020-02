Vuelve Julieta Venegas al País con shows

CIUDAD DE MÉXICO

La intérprete de "Limón y Sal" se fue a radicar a Argentina para vivir con su pareja, Pablo Braun, el propietario de la librería Eterna Cadencia, y de haber proyectado sólo vacaciones, concretó una gira completa. "Cuando empezamos a armar la gira originalmente la idea era armar unas vacaciones, porque por la temporada, son las vacaciones del colegio de mi hija.

Empecé a armar y dije '¿por qué no hacemos un show?' y sí, salió uno. "Luego surgió: '¿por qué no hacemos otras dos ciudades? ¿por qué no hacemos una gira?' Y salió de forma espontánea", precisó la compositora en entrevista. Venegas, múltiple receptora del premio Grammy y del Billboard, comienza su gira en Monterrey el 7 de febrero, y de ahí visitará el Teatro de la Ciudad, en la CDMX, el 14 y 15; y Tuxtla Gutiérrez, el 16. Después pisará León, Guanajuato, el 20; Guadalajara, el 21; Tijuana, el 22; Querétaro, el 27; Puebla, el 28, hasta cerrar en Oaxaca, el 29. "Salió de forma espontánea. Fue sin querer, pero se armó algo súper bonito, era como obvio y dije: '¡qué lindo!' ¿Puebla? ¡Ay, los chiles rellenos! ¿Oaxaca! ¡Guau, las tlayudas! ¿Guadalajara! ¡Ufff, las tortas ahogadas! Reencontrarme con cada ciudad es genial. "Es un lujo para mí porque son mis vacaciones y es una gira, es un lujo, es un concierto distinto. De paso estoy turisteando con mi hija, voy a visitar a mi familia en Tijuana, donde daré un show al aire libre en el Cecut, que me trae muchos recuerdos...", expresó Venegas. Conocida por su trabajo como cantautora, la intérprete estrenará nuevas canciones e incluirá varias de la obra de teatro que presentó en Argentina, La Enamorada. Además interpretará versiones propias de temas clásicos del género vernáculo. ASÍ LO DIJO "La altura de la Ciudad de México no me afecta la voz, viví tantos años allá que no me pasa nada, no se me baja ni la presión ni tengo complicaciones. En Toluca sí, no sé por qué, pero allá sí". Julieta Venegas, cantante.