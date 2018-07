Vuelve a la escena

iudad de México



"Yo siempre he querido ser como Silvia Pinal", declaró la actriz y cantante Daniela Romo, cuando fue presentada por los productores Tina Galindo, Claudio Carrera y Morris Gilbert, como la nueva protagonista del musical "Hello, Dolly!".

Daniela explicó que siempre le dijo a Silvia Pinal que le gustaría hacer una de las obras que ella protagonizó. La primera que se puso sobre la mesa fue "Mame", pero finalmente fue el texto escrito por Michael Stewart el que protagonizará a partir del 10 de octubre en el Teatro Insurgentes.



LE CONCEDE AUTORIZACIÓN



La matriarca del clan Pinal le dio permiso a la también actriz y cantante de utlizar el personaje que interpretara hace algunos años.

"Le pido permiso, porque en otras épocas si una mujer como Silvia Pinal hacía ´Hello, Dolly!´ ya nadie más la podía hacer hasta que ella te diera permiso. Entonces yo soy del siglo pasado y le fui a pedir permiso. Yo la quiero, no saben lo honrada que me siento que me haya dado su amistad y su cariño, que las veces que la he convocado para algo ha estado. Es una mujer sensacional, tiene una gracia que casi nadie tiene".

El productor Claudio Carrera explicó que ya tenían tiempo buscando una historia para el regreso de Daniela a los escenarios.

"Desde ´Víctor/Victoria´ andábamos en la búsqueda. No es fácil encontrarle una obra a Daniela. Hay que encontrarle algo importante y cuando se lo platicamos fue de inmediato la respuesta que sí, porque conoce la obra y le entusiasmaba hacerla en el Teatro Insurgentes".

Para acompañar a Daniela Romo en escena se invitó a Jesús Ochoa, quien realiza su segundo musical en su carrera. El primero fue "Los locos Addams" en 2014 y la razón fue por el tipo de comedia que él maneja y que Claudio Carrera visualiza como perfecto para esta obra.

"Les he dicho a los productores y a los compañeros que no canto ni bailo, pero parece que no me creen. Me preparo, ensayo mucho, soy muy terco, se que soy cínico al decir ´sí acepto´, pero eso lo asumo con disciplina. Me siento muy orgullo del comité de recepción que le estamos haciendo a Daniela a su regreso al teatro, porque viene a darle el cerrojazo a esa lección de vida que nos dio a todos", dijo Jesús Ochoa.

La cantante explicó que se ha estado preparando desde hace tiempo, no sólo para su personaje, sino para estar a la altura de sus compañeros. (SUN)

