¡Vuelve el show a la CDMX!

Distintas fuentes consultadas, de OCESA, Zignia Live y otras promotoras mexicanas que venden fechas de espectáculos en la Capital, coincidieron en que esto repercutirá en el ánimo de los grupos y cantantes de todo tipo de géneros.

"La crisis les pegó, y el ánimo y el ego. Les urge reencontrarse con el público, y si no estaban preparados, lo van a estar en un mes. Hemos comenzado a tener ofertas de ventas de todo tipo de cantantes y están buscando espacios abiertos, no sólo como el Foro Sol, sino la explanada del Palacio de los Deportes, e incluso preguntaron si Six Flags está disponible. Todo espacio abierto funcionará en la primera fase", dijo un empresario que vende shows en más de 20 estados incluyendo la CDMX.

Y fuentes de OCESA y Zignia Live, las principales promotoras del País, quienes pidieron el anonimato, explicaron que la noticia reconfigurará sus planes porque "los palcos" permiten más público.

"Antes se les llamaba 'corrales', después de la pandemia se les dirá palcos. Imitarán el modelo de Guadalajara y Monterrey en espacios abiertos y apostarán por figuras muy consolidadas, que más que espectáculo vistoso se enfoquen en recitales y que garanticen una compra de boletos tasada incluso en un 50 o 60 por ciento más cara de lo usual, para tener margen de ganancia", mencionó la fuente de OCESA.

"Aunque Zignia Live maneja más shows en Arena CDMX, que es cerrada, y que ya tiene confirmados a 90's Pop Tour, Matute y Lupita D'Alessio, está buscando otros inmuebles abiertos, como el Parque Bicentenario, para ver si puede funcionar con esta modalidad de 'palcos'", dijo una fuente de la empresa con sede en Monterrey.

La noticia generó furor porque dos managers que llevan a artistas que garantizan llenos consideraron que es el primer paso para anticipar espectáculos masivos en sitios abiertos en México con restricciones mínimas o reactivados en su totalidad ya para septiembre.

"Quizás en esta primera fase no todos estén listos, pero nombres como los de Carlos Rivera, Emmanuel, Ed Maverick, Julieta Venegas y un montón más salieron a relucir porque lejos de enfocarse en un show visual, se concentran en recital. No sale tan caro por costos de inversión y propone ganancia.

"Incluso habrá algunos que quieran modificar sus presentaciones a algo más accesible y que no requiera tantos ensayos, como Alejandra Guzmán, Aleks Syntek y varios más. Nos han contado que muchos están felices y planifican anunciar fechas para julio o agosto", puntualizó el informante de OCESA.

Las normas implementadas en CDMX estipulan que el aforo permitido para los shows será de 25 por ciento, pero esto puede variar si continúan cayendo los contagios por Covid-19.

"No llegarán necesariamente a dar shows como tales en junio, de inmediato, pero sí los están preparando para que inicien las fiestas patrias desde agosto Natalia Jiménez, Pepe Aguilar, Pedro Fernández y muchos más. Ya están ofreciendo sus fechas, y así, sí nos animamos a comprarlas", indicó un empresario especialista en casinos y palenques que promueve espectáculos en California, Nevada y Jalisco.