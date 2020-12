Vuelve cultura al aislamiento

Apenas unos meses desde su reapertura, los museos de la Secretaría de Cultura federal y la de la Ciudad de México, así como algunos privados, cerrarán sus puertas en la CDMX a partir del lunes.

Ante el alza de contagios de Covid-19 en la capital, los dos niveles de Gobierno e instituciones particulares han decidido cerrar filas para responder al llamado de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que los ciudadanos permanezcan en casa.

Aunque no están obligados a hacerlo, puesto que el semáforo epidemiológico de la Ciudad no ha cambiado a rojo, recintos como el Papalote, el Franz Mayer y el Museo Interactivo de Economía (MIDE) decidieron sumarse a la medida.

"Nos parecería completamente irresponsable no tomar en cuenta el alza dramático de contagios y el alto riesgo que implica incentivar a la gente a salir de su casa. Por esa razón, nos vamos a sumar de manera voluntaria a esa invitación", declaró en entrevista Dolores Beistegui, directora del Papalote, Museo del Niño.

SIN APOYO

Esta determinación se toma a pesar de que los recintos privados han sido duramente castigados económicamente por la pandemia, pues cerraron de marzo a agosto, además de que, hasta el momento, no existe ningún plan de apoyo para ellos desde el Gobierno federal o local.

"Es una catástrofe, así lo pongo. Va a ser la tercera temporada de vacaciones que tenemos que cancelar. A mí me parece que hace un mes sabemos que esto va al alza y, a pesar de las múltiples preguntas que hicimos todos, nadie decía nada", lamenta Beistegui.

"Para los museos privados es un golpe más. Estamos todos sobreviviendo en una situación extremadamente angustiante y de enorme precariedad; estamos haciendo todo lo humanamente posible para resistir, pero el enemigo es poderoso".

Primera en anunciar el cierre de sus museos, la Secretaría de Cultura (SC) federal procederá el lunes al cierre de los museos que administra tanto el INBA como el INAH

CIERRAN SUS PUERTAS

Esto incluye al Museo del Palacio de Bellas Artes, al de Antropología, al Nacional de Arte, al Laboratorio Arte Alameda y al Mural Diego Rivera, entre otros.

En un comunicado lanzado después del mensaje de ayer de la Jefa de Gobierno, la SC había incluido en el cierre a sus teatros, cines, bibliotecas y zonas arqueológicas, pero dio marcha atrás a ello "derivado de una decisión tomada por el Gobierno de la CDMX", según explicó el vocero de la dependencia, Antonio Martínez.

Por ello, tanto la Cineteca Nacional como los teatros de Centro Cultural del Bosque permanecerán operando, aunque al 30 por ciento de su capacidad.

En el caso de la Secretaría de Cultura capitalina, toda su Red de Museos entrará en lo que la dependencia ha llamado una "segunda temporada de cierre" que se prolongará hasta el 10 de enero.

La medida involucra, por ejemplo, a los museos de la Ciudad de México y Archivo de la Fotografía, y también a los de administración mixta, como el de Arte Popular y El Estanquillo.

Por otro lado, según lo convenido anteriormente, se informó que el Sistema de Teatros de la CDMX, que incluye al Teatro de la Ciudad, al Sergio Magaña, al Benito Juárez y al Foro A Poco No, terminará sus temporadas mañana y reanudará actividades hasta mediados de enero.

Contrario a lo que ocurre con las instituciones privadas, los museos de las secretarías federal y local han sido criticados por no permanecer cerrados durante los pasados meses, exponiendo al público y a su personal.

"El problema no es cerrar, el problema es: ¿por qué los abrieron? ¿Cuál fue el proceso de acompañamiento y cuáles son las medidas para proteger a los visitantes y empleados?", cuestiona la gestora cultural Graciela de la Torre.

Para la ex directora de los museos Nacional de San Carlos, Munal y el MUAC de la UNAM, las autoridades de cultura actuaron de manera irresponsable.

SUSPENSIÓN PREVENTIVA

Recintos tanto locales como federales tuvieron que suspender actividades durante los meses pasados ante contagios o sospechas de contagio en sus instalaciones.

Entre estos, de la SC se encuentran el Museo Nacional de Arte, el Centro Cultural Helénico, el Centro de la Imagen y el Centro Nacional de las Artes; de su par capitalina, suspendieron el Museo de Arte Popular y el Teatro Sergio Magaña.

De acuerdo con De la Torre, quien forma parte del Frente ProMuseos, existen diferencias entre las afectaciones económicas a los recintos privados y públicos, pero ambos han sido desatendidos por las autoridades.

"Para los museos del sector privado (el cierre) es letal, porque ellos viven de la taquilla, y para los museos del sector público, es la pérdida de audiencias nada más, pero ellos siguen con el presupuesto inexistente; de cualquier manera no tienen dinero, no les han dado dinero. A estas alturas no les han dado un solo centavo de su presupuesto", reclama.

El pasado mayo, ProMuseos lanzó una carta firmada por cerca de 4 mil 500 profesionales y usuarios de estos recintos para que el Gobierno federal pusiera en marcha un plan de rescate para los museos del país, pero su petición no se tradujo en un paquete de emergencia.