Vuelve con ´El Mañanero´

Ciudad de México

La toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, será el escenario ideal para que Brozo regrese nuevamente a ser escuchado en la radio.

A través de la cadena Aire Libre en el 105.3 del FM, volverá "El Mañanero" con el inigualable personaje de Víctor Trujillo.

En entrevista, Brozo dijo que a estas alturas del partido el temor es una palabra que no forma parte de su diccionario y que además, espera llegar a otras generaciones.

"Me siento como regresar a casa. Para todos los que han hecho y que empezaron en radio, volver es volver a ver a la madre, la que quieras, la más querida, la ausente, pero es volver a ese calor y a esa posibilidad que te da la radio de poder degustar lo que se está diciendo, hablando y lo que se recibe, esa compañía que puedes ser para mucha gente. Y en este momento del país, hace que estén todos los ingredientes para un banquete. No le tengo miedo a nada, tensión sí, para estar todos los días afinado, para estar con la cuerda tensa todo el tiempo, pero miedo no. Para tener miedo, ese tiempo ya pasó", dijo con emoción.

FIEL A SU OPINIÓN Y LENGUA AFILADA

Brozo dijo sentir este regreso de una forma poética, además de que el público escuchará a un viejo amigo que no teme en externar su opinión ni en escuchar la de los demás.

"Es una cuestión casi literaria, porque a final de cuentas, ya vencida esa actitud solemne con la que se decían las noticias hace muchos años, ahora vamos a decir en este ambiente de empatía y de afabilidad, siempre está y siempre estará la forma en que se cuentan las cosas. Cada quien cuenta la historia a su manera, pero yo creo que aquí lo hacemos de una forma muy especial, singular y por mis condiciones, única", dijo.

Con esa misma honestidad, afirmó que espera con este regreso a la radio llegar no sólo a la gente que lo escuchaba años atrás, sino también a nuevas generaciones.

"Hay una aplicación (Aire Libre) que pueden tener en su teléfono y nosotros vamos a hacer todo lo posible por llamar la atención, rascarles la curiosidad a esa generación para que no solamente estén buscando en el teléfono a alguien que hable con desparpajo, sino también con contenidos. Porque para echar desmadre dos horas pues vas a las fiestas y esto es comunicación. Todas las cartas van a estar sobre la mesa".

Al mencionar que su regreso "coincide" con el mismo día que hay un cambio de gobierno, Brozo lo toma con humor y sentencia: "si nacemos el mismo día, pues chingamos a nuestra madre si no nos llevamos, ¿no?", finalizó.