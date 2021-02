Vuelve Bárbara Mori a televisión en 'La Negociadora'

"Tengo una amistad con el director Juancho Cardona de años y hace mucho me platicó de este proyecto como un sueño. El día que lo tuvo listo me mandó los guiones y no los podía dejar de leer, no me soltó la trama ni el personaje de Eugenia", contó la actriz en conferencia virtual.

"Ella tiene muchos contrastes, profundidad y es un reto. Tiene que ser policía criminóloga con experiencia, se tiene que parar frente a los secuestradores con seguridad y determinación, pero lleva un pasado que la define. Esta profundidad del personaje me pareció un reto impresionante para regresar".

En los 12 episodios de la historia, la protagonista de la telenovela Rubí se vio desafiada por las situaciones, en las que se ve involucrada una banda criminal que secuestra un edificio.

Para la trama también hay elementos del equipo que juega, doble papel, un presidente corrupto, venganzas y peleas, lo que el elenco consideró nutrirá más la historia con personajes diferentes.

"Eugenia Velazco es de las mejores negociadoras de secuestros en Latinoamérica y una de las cosas que la hacen diferente al resto de negociadores es que tienen la capacidad de entrar en la mente de los secuestradores, de encontrar emotividad en ellos para hacer la negociación.

"Se dedica a salvar vidas y pone en riesgo su propia vida por los rehenes. Es una serie de drama policiaco, pero los personajes son todos acartonados como en las otras del género,aquí hay un drama humano tan bien escrito que nos va llevando", detalló Mori.

Para la actriz, de 43 años, el rol también fue una confrontación personal, pues ella tiene traumas por crecer con un padre violento, de los cuales le ha costado deshacerse.

"Le metí a Eugenia toda la parte humana y hay mucha similitud entre su historia y la mía porque las dos tenemos un pasado que constantemente se hace presente.

"Durante muchos años de mi vida mi pasado me atormentaba y todos los fantasmas que nacieron ahí venían al presente porque no los había trabajado. Eso pasa con Eugenia, tiene un pasado que la define tanto y del que ha huido, pero en el que aprendió todo lo que sabe".

La historia también la estelarizan Carlos Aragón, Horacio Garcia Rojas, Adrián Ladrón, Ana Layevska, Albi De Abreu y Marcela Guirado, entre otros.