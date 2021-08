Vuelve bailando

Michelle Vieth vivía en Acapulco cuando una amiga la invitó a participar como extra en una telenovela, fue ahí donde Valentín Pimstein la descubrió, en 1994, desde entonces comenzó una carrera como actriz que no pausó hasta 2013 cuando participó en su última novela, “La otra cara del alma” en Televisión Azteca. Ahora, después de ocho años regresará a la televisora en la que comenzó, pero en un rubro que nunca antes ha experimentado.

Fue Andrea Rodríguez, productora del programa matutino “Hoy”, quien la invitó a formar parte de su nuevo concurso de baile, llamado “Las estrellas bailan en Hoy”. Además de Vieth, otros actores y conductores como Anel Noreña, Carlos Bonavides, Tania Rincón y Mariana Echeverría participarán. Para la actriz, esta es una oportunidad de reconectar con sus raíces.

“Estoy como niña chiquita, muy feliz después de tanta cuarentena y tanto estarnos cuidando, estoy desenfrenada por la invitación a este reality. No nos dicen mucho por lo mismo del formato, no sabemos con qué pareja nos va a tocar, ya estamos ensayando las coreografías, pero no sabemos más. Es una experiencia diferente y yo estoy emocionada de regresar a mi casa Televisa y regresar por la puerta grande”, dijo Vieth en entrevista.