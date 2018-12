Vuelve al set

Ciudad de México



Fernando Sariñana se tardó algunos años para volver al cine pero al fin se animó con el remake de la película argentina "Mamá se fue de viaje", que protagonizan Andrea Legarreta y Martín Altomaro.

"Llevaba buen rato haciendo televisión y ahora cayó este chance que está divertido, es una comedia familiar y me parece que es un buen producto para comenzar porque había lugar para trabajar más en el guion, en la comedia y la verdad es que hice una buena colaboración con Mónica Lozano", confió durante las grabaciones en una casa de la ciudad de México que es en donde se desarrolla la trama.

La historia comienza cuando la mamá se va de viaje unos días y es papá quien se tiene que hacer cargo de los cuatro hijos, desde uno de dos años y medio hasta un adolescente, cada uno con etapas y problemas distintos que el papá ni por enterado.

"En la versión argentina el protagonista era víctima de las decisiones de los demás, ahora lo que hicimos fue convertirlo en un protagónico más activo en las decisiones", señaló sobre Martín Altomaro, quien este martes hizo algunas escenas con uno de sus hijos.

En el lugar también se encontraba Nina Rubín Legarreta, quien compartirá créditos con su mamá en el papel de Lara. Lorenzo, Bruno y Tato son los nombres de sus otros hermanos y aunque es una película muy divertida para ella (la segunda en su carrera), Nina aseguró que no se parece mucho a lo que ella vive en la realidad.

"No tanto porque en realidad el personaje de Gabo no está al tanto de sus hijos, de lo que pasa en la casa y la mamá está trabajando todo el día, en eso no se parece a mi familia, pero en cuanto al amor que sienten los papás por sus hijos sí se parece".

El director aseguró que escogió a Andrea como actriz principal porque hacía tiempo que quería trabajar con ella. "La conocí primero como actriz, teníamos ganas de trabajar desde hace mucho tiempo".

Además de trabajar con Jane "The Virgin", Sariñana prepara una serie para Netflix que espera que salga el próximo año. (SUN)

"Mamá se fue de viaje" cinta que protagonizan Andrea Legarreta y Martín Altomaro, se encuentra en la recta final de grabaciones y se espera que salga a la luz a mitad del próximo año.