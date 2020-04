Vuelve al ruedo musical

Ciudad de México.

Cuando Lucía Méndez estrenó la canción "Un Alma en Pena", pocos le auguraban éxito.

Incluso fue descartada como el tema principal de la telenovela El Extraño Retorno de Diana Salazar, cuyo revuelo en 1988 ahora vive un segundo aire gracias a su exitosa retransmisión por el canal Tlnovelas.

Lucía comenta emocionada su intérprete vía telefónica, lanzará la versión 2020 de la autoría de Juan Gabriel, luego de que 32 años atrás se tomó "Morir un Poco" como canción oficial del drama de amor ambientado en la Inquisición.

LE HICIERON "EL FEO"

"Nos dijeron en ese entonces que no iba, y el señor (Emilio) Azcárraga Milmo (dueño de Televisa) tenía razón. No iba con la entrada, nos dijo que no podíamos poner una canción tan rítmica cuando era algo de época", relata Méndez.

Y aunque siempre sonó el rumor de que por esto el "Divo de Juárez" tuvo gran resentimiento con la televisora, la guanajuatense aclara que no.

"Juan Gabriel me la dio, es muy especial. Es como un trabalenguas muy difícil de cantar, y ha salido en muchas listas como de las mejores canciones en México.

"No se enojó, porque los de Sony (antes CBS) sacaron de inmediato el disco y la promocionaron. Era del disco Mis Intimas Razones, y se vendió muchísimo, era el gran hit", platicó.

Respecto a lo que sus fans escucharán en la nueva versión de "Un Alma en Pena", la protagonista de telenovelas como Tu o Nadie, Marielena y Colorina, adelanta que es una reingenieria musical total.

"Tiene otra tónica, otros ritmos, con muchos metales. Me la produjo alguien extraordinario, Jordi Bacbush. Nos quedó lindísima, yo soy la productora. Me encanta ver que ´Un Alma en Pena´ se puso de moda otra vez porque mucha gente la usa en TikTok.

"Ya verán, tenemos esta nueva versión que la van a escuchar y la podrán usar para lo que quieran".

Contemporánea de otras estrellas de la pantalla chica, como Verónica Castro, Daniela Romo y Yuri, Lucía Méndez dijo que ya está por cumplir un mes en aislamiento social y que ahora aprende a cocinar.