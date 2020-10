Vuelve al quirófano

Daniela Alexis "La Bebeshita" tendrá que entrar pronto al quirófano, ya que uno de sus implantes de seno se encuentra encapsulado.

La cantante compartió que ha tenido dolores en sus senos, por lo que es necesario meterse cuchillo pronto, sin embargo ahorita está muy ocupada con el lanzamiento de su canción "Pa´ Tra".

"Necesito operarme a fuerza mis senos porque uno de mis implantes está encapsulado... Ya me empieza a doler, me puede llegar una infección, puedo cicatrizar mal, detalles que a larga va a ser incómodo, doloroso...

"Ahorita me duele, justamente por eso me voy a operar, si lo sigo pasando se va a hacer más grande... Me van a quitar los (implantes) que tengo y me van a poner unos nuevos, que realmente me gusta el tamaño que tengo", dijo.

La ex participante de Enamorándonos está feliz con su nueva rola y el video de ésta, en donde aparece enseñando sus curvas bien definidas con un bodypaint.

"Todo el mundo me dice que estoy bajando de peso y sí hice una dieta de keto que me dio mi cirujano Alexis Mujica y bajé muchísimo, se me hizo muy fácil, me sigo manteniendo porque si no me voy a tener que operar otra vez" agregó.