Vuelve al ´Origen´ de su inspiración

Tras experimentar con diferentes tipos de música, Juanes regresa a sus raíces con un álbum de versiones en el que rinde homenaje a los artistas más influyentes en su vida y su carrera, desde Joe Arroyo y Bruce Springsteen, hasta Bob Marley y Juan Luis Guerra.

A través de 12 canciones que incluyen "Volver" de Carlos Gardel, "Y nos dieron las diez" de Joaquín Sabina y "Could You Be Loved" de Bob Marley, el rockero colombiano viaja a su infancia y adolescencia en "Origen", su 10mo álbum de estudio.