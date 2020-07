Vuelve al hospital

Julio Preciado no sale de una para entrar a otra y es que el cantante volvió al hospital por una infección en los testículos y problemas cardíacos.

Fue a través del programa Ventaneando que el intérprete comentó que le diagnosticaron una neuropatía cardiaca que dificulta el bombeo de la sangre al corazón y problemas respiratorios.

"Si me siento poquito mal conmigo mismo porque no salgo de una cuando empieza otra. Tuve una infección que se encapsuló otra vez, y aparte en los testículos... afortunadamente todo salió bien.

"Estando aquí tuve problemas respiratorios y salió agua en los pulmones otra vez y se complicó más... es a causa de tanto tiempo de infecciones y enfermedades que he tenido, de todo lo que he pasado los últimos meses se ha acumulando y hace que el corazón no bombee lo que bombea normalmente", dijo.

Desde enero de este año Julio se la ha vivido en hospitales, primero para someterse a un transplante de riñón y luego para checarse, pues creía que tenía coronavirus; salió negativo en la prueba, pero tuvo una neumonía.