Vuelve al cine

Ciudad de México.

Kate del Castillo ha estado batallando con la nieve de Utah, la cual le llega a la cintura y le impide moverse con libertad, para darle vida a su nuevo personaje cinematográfico.

La actriz filma desde hace una semana a grados bajo cero, la cinta "Cold, dead hands", en donde interpreta a una mujer que para salvar su vida de un cazador (Marc Blucas, "The fix"), debe llegar a un vehículo ubicado a kilómetros de distancia de una cabaña en donde despierta.

NADA FÁCIL

"Hemos tenido noches en la nieve en la que tengo que caminar y correr, cargar un arma que pesa lo que no puedo decir y con un backpack; la nieve me llega a la cintura, yo que estoy chiquita, chaparrita, me cuesta; el otro actor es super alto, grandote, que puede correr en la nieve y yo no", dice divertida durante un receso del rodaje.

La película es producida por su compañía Cholawood Productions y Erik Barmack, exvicepresidente de Netflix y quien trabajó con Kate en la serie Ingobernable.

Uno de los ejes de Cholawood Productions, subraya la actriz, es mostrar mujeres fuertes, algo que se ve poco en el cine.

"Finalmente las mujeres, desde el simple hecho de ser, tenemos que trabajar el doble para que se nos escuche, se nos apruebe y se vea que somos inteligentes sin importar cómo nos vemos.

LA TRAMA

"El personaje sobrevive a un secuestro muy fuerte durante bastante tiempo, donde fue violada constantemente, entonces es tremendo para ella porque además por su culpa murió una niña, vive esa tragedia y dos años después es secuestrada por este loco, es cuando ella saca todas sus fuerzas y si fue víctima, pero ahora es sobreviviente y es lo que somos las mujeres que pasamos por cosas fuertes", expresa la protagonista de "La reina del sur".

El rodaje de Cold, dead hands se está realizando con un mínimo del crew y pruebas Covid cada dos días.

"Estoy contenta de estar en este proyecto que además es amigable para el Covid, porque literal somos dos actores, se puede hacer rápido y sin tanta gente", indica.

UN THRILLER

"Es un thriller, pero tiene humor; tiene una cosa muy intensa y profunda de muertes y sobrevivencia, pero también intenta la protagonista sobrevivir a este loco mundo; todos los días cambiamos un poco el script para que se haga más interesante y yo, me refiero como compañía, apruebo todo; ya en el set como dice mi papá, me rento como actriz", detalla Del Castillo.