Vuelve al cine con ´S&M 2´

Ciudad de México

Metallica regresará al cine para exhibir el concierto S&M 2, con el que conmemoran 20 años del álbum sinfónico S&M.

Según NME, el show será presentado en cines de todo el mundo el próximo 9 de octubre.

James Hetfield y compañía grabarán junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco un nuevo álbum sinfónico el próximo 6 de septiembre en el Chase Center de la ciudad californiana; además, el espectáculo funcionará como inauguración del recinto que será la nueva casa de los Warriors de Golden State de la NBA.

Esta será la tercera vez que Metallica presente un filme en cines, pues en 2004 presentaron el documental Some Kind of Monster, y en 2013 el largometraje Metallica: Through the Never.

Los boletos saldrán a la venta el próximo 7 de agosto a través de la plataforma www.metallica.film.