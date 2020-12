Vuelve a volar Peter Pan

Ciudad de México.

Con el fin de alegrar a los niños antes de la celebración del Día de Reyes, y luego de un año complicado de pandemia, la obra de teatro Peter Pan regresará, pero en esta ocasión bajo el formato de streaming.

Lola Cortés y Adrián Uribe serán los encargados de transportar a toda la familia a un lugar donde la felicidad, los juegos y las aventuras no tienen fin: el País de Nunca Jamás.

EN ENERO

A través de sus personajes, Peter Pan y El Capitán Garfio, respectivamente, los actores revivirán la magia de la historia este 3 de enero, a las 12:00 y 18:00 horas.

"Me siento muy contenta y privilegiada de haber formado parte de esta historia. En algún momento de mi vida odié mi estatura, pero gracias a ella la vida me dio muchos regalos y sí, ser el Peter Pan de nuestro país, me hace muy feliz, me siento muy contenta.

"Creo que lo más difícil de hacer el personaje era que no quería caer en la caricatura, en la farsa", afirmó Cortés, en conferencia de prensa.

TODO LISTO

Vuelos por toda la escenografía, más de 500 piezas de vestuario distribuidas en 33 actores, 14 músicos, 25 creativos, más de un centenar de técnicos y 250 elementos de utilería conforman a este proyecto, montado hace 9 años.

"Estrenamos en agosto de 2011, estuvimos en cartelera casi un año y de verdad fue una temporada entrañable para todos.

"Es un privilegio sacar esto de la bóveda para entretener al público, esto no hubiera sucedido jamás porque estas grabaciones se hacen más para la memoria de la empresa y el archivo histórico, pero jamás pensando que algún día se transmitirían así", aseguró Lolita.