Vuelve a su esencia

Kalimba regresa con toda la euforia y emoción de volverse loco con su nueva faceta en la música. Cantándole al corazón, el ex integrante de OV7 invita a las nuevas generaciones a sacar sus mejores pasos de baile y busca impresionar a sus fieles seguidores de años con sus nuevos ritmos.

Con su gira "Somos muchos y venimos todos" en forma de tributo a su público, el artista regresa a los escenarios después de tres años de ausencia musical. Su nuevo disco representa su origen como cantante, pues busca regresar a la base de su estilo y esencia.

"Este show viene con más baile, con más ritmo y obviamente también tenemos las baladas que todos conocen. Más que un concierto, esto es una fiesta", expresó el cantante que ha pasado de cantarle al desamor a arriesgarse por nuevos ritmos como funk, blues, y soul.

PROMETE SORPRESAS

Kalimba aseguró que el próximo 17 de noviembre, cuando se presente en el Teatro Metropolitan, habrá muchas sorpresas, una de ellas será el dueto con su amiga María José.

El artista confesó que se siente como un nuevo Kalimba, que la diferencia e importancia de sus nuevas canciones, es que en ellas se verán reflejados aquellos años en que él disfrutaba junto a OV7.

"Lo que cambia en mi es que ya no sólo me voy a parar a tocar mi guitarra y a cantar. Realmente voy a regresar el tiempo en donde bailaba y hacía de todo. Quiero que todo sea mucho más dinámico y entretenido".

DESEA RECONQUISTAR A SU PÚBLICO

Kalimba afirmó que para él lo más importante son sus fans, aquellos que a lo largo de los años se mantienen junto a él, pero no niega la posibilidad de conquistar a nuevos seguidores. Sin embargo confesó que le cuesta adaptarse a las generaciones de ahora.

"Aún me cuesta lo ´millenial´. Tengo que cuidar a mis fans que ya tenía, pero también involucrarme en las nuevas generaciones y que conozcan a un actual Kalimba. Los fans de OV7 me vieron bailar, pero los más jóvenes no. A ellos me gustaría impresionarlos también", señaló.

SUS AMIGOS SON SU FAMILIA

Sin descartar la posibilidad de un reencuentro con la banda, el cantante asegura que en esta fase de su carrera considera a todos como parte de su familia. Su público y su banda a la que algún día perteneció son parte de ella. Por ello no duda en la fortaleza de su hermana y de su familia.

"Mi hermana es una mujer muy fuerte e inteligente. En la familia hemos pasado una época difícil pero salimos adelante con amor, mucha fe y con la mayor fortaleza posible", comentó tras el reciente escándalo que sufre su hermana M´Balia por su reciente divorcio.

"Mi familia es muy importante para mi. Nos apoyamos mucho. OV7 también lo es y buscamos que los chismes no afecten al grupo. Mis fans también son mi familia. Soy quien soy gracias a ellos", expresó.

El cantante afirmó que esta nueva faceta está dedicada completamente a su público.

"A pesar de las adversidades en años pasados, tanto en mi vida personal, como de artista independiente, descubrí mucho el cariño de mi público, el apoyo de mis fans. Por eso el nombre de la gira es en tributo a ellos".