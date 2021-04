Vuelve a ser un ´Latin Lover´

Una nueva serie de comedia hablada en inglés y español reunirá a los actores mexicanos Eugenio Derbez y Damián Alcázar, así como un elenco internacional que incluye al canadiense Raphael Alejandro y el estadounidense Richard Shepard como director.

Con el nombre de "Acapulco", la serie con capítulos de media hora de Apple, estará inspirada en la cinta "How to be a latin lover" ("Cómo ser un latin lover") que en 2017 protagonizó el propio Derbez y será producida para Apple por Lionsgate Television, 3Pas Studios y The Tannenbaum Company.

REPITE PERSONAJE

La trama de "Acapulco" está ambientada en 1984 con Eugenio Derbez poniéndose de nuevo en la piel del mexicano "Maximo", cuyo sueño de trabajar en el resort más popular de Acapulco se hace realidad.

"Pero pronto se da cuenta de que el trabajo es mucho más complicado de lo que jamás imaginó, ya que todas sus creencias y su moral comienzan a ser cuestionadas", se lee en la descripción de la serie. En la pantalla Enrique Arrizon se convertirá en la versión joven de Máximo, Damián Alcázar será Don Pablo, jefe de operaciones del resort, Camila Pérez, la recepcionista y Raphael Alejandro será Hugo, el sobrino de Máximo, entre otros.

GRAN ELENCO

Además entre los nombres confirmados están Austin Winsberg ("Zoey´s Extraordinary Playlist´) y Chris Harris ("How I met your mother") como "showrunners", mientras que Eugenio Derbez y Ben Odell son productores ejecutivos por 3Pas Studios, entre otros. El proyecto forma parte de los contenidos de Apple Originals realizados con narradores globales galardonados. Las nuevas producciones de la plataforma incluyen el thriller "Echo 3", escrito por el productor y escritor ganador del Oscar Mark Boal; nuevas historias del multipremiado Alfonso Cuarón a través de su productora Esperanto Filmoj. "Masters of the air", serie dramática limitada de Steven Spielberg, "Playtone" de Tom Hanks y Gary Goetzman y el thriller "Slow Horses" protagonizado por el ganador del Oscar Gary Oldman, también estarán entre el nuevo contenido, entre otros.