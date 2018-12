Vuelve a ser ´Mi pobre angelito´

Ciudad de México

En 1990 se estrenó la primera de las películas de 'Mi pobre angelito', un clásico de navidad que relata las aventuras que vive el pequeño Kevin (Macaulay Culkin) cuando sus papás lo olvidan en casa y se van de viaje.

A casi 30 años de la cinta, el actor de 38 años, volvió a interpretar al niño travieso para un comercial de Google Assistant.

INCREÍBLE PARECIDO

El anuncio, titulado "Home Alone Again", recrea algunas de las escenas más icónicas de la película y los detalles son increíblemente precisos y parecidos.

¿Alguna vez te has preguntado cómo es ´Kevin McCallister´ como adulto? Yo tampoco. Pero por si tienes curiosidad deberías ver esto", compartió el actor a través de su cuenta en Twitter.

El videoclip muestra a "Kevin" como adulto. Tras despertarse solo en su casa el asistente de Google le recuerda las actividades programadas en su calendario.

A RECORDAR

Para celebrar la libertad de estar solo "Kevin" salta en la cama; sin embargo, ahora lo hace con dolores de espalda. Se ducha y se queda sin loción de afeitar, también se sirve un gran plato de helado mientras mira su película de mafia favorita: "Ángeles con almas sucias".

"Quédate con el cambio, sucio animal", una de sus frases favoritas, le responde al repartidor de pizza, y para la cena se prepara macarrones con queso, mientras que, con ayuda de Google, simula la celebración de una fiesta en su casa y así evitar al dúo de ladrones "Marv" y "Harry".

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you´re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 19 de diciembre de 2018

El tuit del actor alcanzó 154 mil 'me gusta y más de 2 millones de reproducciones.

Las frases

"Quédate con el cambio, sucio animal", una de sus frases favoritas, le responde al repartidor de pizza, y para la cena se prepara macarrones con queso, mientras que, con ayuda de Google, simula la celebración de una fiesta en su casa y así evitar al dúo de ladrones "Marv" y "Harry".