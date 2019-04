Ciudad de México.

Julianne Moore vuelve a la televisión. La actriz protagonizará 'La historia de Lisey', serie producida por J.J. Abrams basada en la novela homónima de Stephen King que también participa en la producción como guionista de los ocho episodios.

La historia de Lisey, la enésima adaptación de Stephen King al audiovisual, es una particular historia de terror y romance que relata las sensaciones y sentimientos de la protagonista, interpretada por Moore, ante una serie de eventos que le harán confrontar realidades que desconocía o había reprimido sobre su difunto esposo.

La serie supone, además, una nueva colaboración entre King y Abrams, que ya formaron equipo en la serie 11.22.63 y la antología Castle Rock. A estas, se suman otras adaptaciones a la pequeña pantalla del autor, como Mr. Mercedes o La cúpula.

La historia de Lisey es la tercera serie de Bad Robot, la productora de J.J. Abrams, para Apple, uniéndose a Little Vocie (Sara Bareilles) y My Glory Was I Had Such Friends (Jennifer Garner).

Tanto Abrams como King y Moore figuran como productores ejecutivos de la ficción de Apple TV+.