Vuelve a la música con homenaje

Ciudad de México.

La transición del disco físico a lo digital desilusionó tanto a Ernesto D’Alessio que prefirió no grabar más; sin embargo, alentado por sus fans y para rendir homenaje a Juan Gabriel como a sus padres Lupita D’Alessio y Jorge Vargas, es que el cantante presenta un nuevo material.

“Me desilusionó la transición que vivió el disco físico a lo digital y ya no quise grabar más álbumes, hasta que un día me metí a mi estudio de grabación, bajé pistas de Internet y les puse mi voz”, platicó .

“Después subí videos a mis canales de YouTube y Facebook que hicieron mucho ruido en redes sociales, pues la gente me pedía que grabara. Fue tanta la presión que pensé: ‘tienen razón, hoy no necesito a una disquera para hacerlo, nada me detiene, y lo hice’.

COVERS CON TONOS ORIGINALES

El primer tema que dio a conocer fue Te lo pido por favor, de Juan Gabriel. Lo grabó a ritmo de mariachi, pero inspirado en los arreglos y el tono original del concierto que el llamado “Divo de Juárez” ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990.

Otras canciones que incluye el disco titulado Ernesto D'Alessio, el uno para el otro, son aquellas que interpretó durante su participación en la telenovela DKDA, sueños de juventud (1999), algunas rancheras en honor a su padre y a su mamá.

“Quise meter rancheras porque a mi papá le gustaba mucho ese género y es un homenaje para él, lo mismo que para mi mamá, pues no quise que se me pusiera celosa, así que grabé aquellas que mejor me salen”, comentó.

Lo siento mi amor, El uno para el otro, Ni guerra, ni paz, Bella señora, así como popurrís de Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, se incluyen en su producción musical. Lo mismo que Ámame como soy y La fuerza del amor”, ambos a dueto con Patricio Borghetti.

Cambiaré y Libertad condicional, son del primer álbum que Ernesto grabó en su carrera y que fueron compuestos por Miguel Luna, bajo la producción de Ernesto Grazzia, ex bajista de Guardianes del Amor.

Fue hace dos años que Ernesto D’Alessio grabó el disco y será el 10 de agosto próximo cuando lo presentará a través de un concierto en el Lunario de esta ciudad sin que afecte en su labor como presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.