Vuelve a esta ciudad operativo antialcohol

Autoridades de Tránsito Local anuncian que en estas fechas de fiestas y posadas, estarán realizando operativo antialcohol, a fin de disminuir los accidentes vehiculares.

Por semana se tienen hasta 53 accidentes viales –aunque no todos están relacionados con el alcohol, pero además hay entre seis y ocho detenciones por estar alcoholizados.

Las autoridades avisarán oportunamente donde se colocarán los filtros de vialidad para que los ciudadanos estén enterados y habrá sanciones de acuerdo al reglamento vial.

"La estadística lo señala, sí se incrementa la ingesta de bebidas en esta temporada, son para estar previniendo los accidentes dentro de la ciudad, es muy importante que la Secretaría de Seguridad no requiere de estar multando personas, no estamos en contra de que la gente salga a divertirse, pero que lo haga con mucha responsabilidad, si beben alcohol no manejen, queremos su vida", dijo Iliana Magallón, encargada de la Secretaría de Seguridad y Tránsito.

NO HABRÁ TOLERANCIA

La funcionaria hace un exhorto a la ciudadanía, que salgan a divertirse, pero si beben alcohol no manejen, por lo que no habrá tolerancia, con el fin de preservar la vida de los jóvenes y adultos.

"Es preferible muchas veces una vida que una multa, preferimos exhortarlos a que cuiden su vida, que no manejen en estado de ebriedad, no es la intención multar gente, pero se tiene que hacer valer el Reglamento de Tránsito, preferimos la vida de cualquier persona a dejar que conduzca con alcohol", expresó.