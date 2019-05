Vuelve a escena Mauricio Garcés

Ciudad de México

Mauricio Garcés volvió a pisar el escenario del Teatro Manolo Fábregas la noche del jueves, gracias a la divertida comedia "¡Suertudotas!" y a la interpretación que hace Ulises de la Torre de este legendario actor, haciendo que el público sonriera en cada una de sus intervenciones, como si del mismo Mauricio se tratara.

"(Fue un trabajo) de mucha inspiración absoluta, respeto y compromiso, fue con mucha humildad el acercarnos a este gran ícono de la comedia y de la actuación de México, que conquistó con sus encantos, su caballerosidad, su seducción y lo dicharachero que fue", expresó Ulises de la Torre.

Durante un poco más de dos horas los espectadores pudieron ver en verdad a Garcés en escena, haciendo de las suyas en un divertido enredo amoroso donde la picardía y agilidad mental que lo caracterizaban fueron el elemento principal de este montaje; pero no se quedan atrás las actuaciones de Cecilia Gabriela, Andy Frederics, Gerardo González, Jorge Ortín, José Montini, Lalo Palacios, Vanesa Montemayor y Violeta Isfel.

"Fue y es un gran reto, pero al final del día si no nos divertimos, si no jugamos no se divierte la gente y no hay una relajación en la interpretación; el texto de Joaquín Bissner creo que es una joya, es un gran pretexto para meter a Mauricio Garcés en enredos y eso aligera mucho el poder transportar mi cuerpo hacía él. Es una obra blanca, limpia, bonita, para toda la familia, yo la estoy pasando muy bien", dijo de la Torre.