Vuelve a desafiar a Cruise

Ciudad de México.

Justin Bieber cumplió con el #BottleCapChallenge y desafió a Tom Cruise a que cumpla con el reto viral.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de "What Do You Mean?" compartió un video en el que destapa una botella con una patada giratoria.

En la publicación mandó el reto a Cruise, a quien anteriormente había desafiado a una pelea de artes marciales mixtas sin obtener respuesta alguna.

Además del histrión de Misión Imposible, el canadiense también retó a su esposa, la modelo Hailey Bieber.

El #BottleCapChallenge se hizo popular hace unas semanas, y han participado en él celebridades y deportistas como Jason Statham, Zlatan Ibrahimovic, entre otros.