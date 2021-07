Vuelve a Colombia

El tema, lanzado el viernes, es el segundo sencillo de su próximo álbum de estudio. Tiene una letra en la que la intérprete mexicana y el cantautor y productor colombiano aseguran que, aunque sus respectivos ex se ven mejor en fotos con sus nuevas parejas, saben que nunca tendrán lo que se perdieron con ellos.

"Me gusta porque siento que a pesar de que es una canción de desamor te divierte mucho, tiene una forma de decir las cosas muy actual", dijo Echeverría en una entrevista por videollamada desde la Ciudad de México. "Me gusta que las cosas sean como directas y de frente y que no sea con un tono de tristeza, sino que sea con un toque más de despecho, pero de empoderamiento".

Noticia Relacionada Gobierno da ultimátum a SutNotimex: trabajan con Sanjuana Martínez o se cierra la agencia

La canción fue escrita por Nabález, quien pensaba usarla en su propio álbum, pero Echeverria lo convenció de grabarla con ella. Los planetas se alinearon de tal forma que ambos pudieron estar físicamente juntos para grabarla en Miami, mientras Echeverría participaba en el reality de Univision "Tu cara me suena".

"Tuve el placer de trabajar con mi director (musical) cara a cara, cosa que ya hoy en día es complicado", dijo sobre Nabález. "Fue increíble vernos y encontrarnos, trabajar juntos".

El video de "¿Por qué te vas?", en el que aparecen en una barra de bar, fue grabado en Colombia, a donde la también actriz se moría de ganas de regresar después de haber grabado la telenovela "El clon" por un año.

"Me quedé enamorada de ese país, me quedé enamorada de la gente", dijo. "Para mí volver a Colombia después de unos 12 años fue lo máximo".

Echeverría dijo que le encantaba estar en tierras colombianas porque todos los fines de semana escuchaba mariachi cerca de su apartamento. También vio muchas serenatas y le gustaba la Plaza Garibaldi local (homónima de la plaza Garibaldi de México), donde la gente iba a cantar mariachi.

Además de "¿Por qué te vas?", Nabález produjo la mitad del álbum de Echeverría en Miami, mientras que la otra mitad fue producida por Armando Ávila en México.

El álbum será completamente de música regional mexicana, que Echeverría ha interpretado por años. Ahora se siente orgullosa como abanderada de un género que hace poco parecía estar en peligro de extinción.

"Se perdió durante mucho tiempo en México", dijo. "Creo que hasta ahora, hace poquito tiempo, regresó una ola de nueva música mexicana, lo cual agradezco mucho porque nos abre la puerta a todos. Christian Nodal, Ángela Aguilar, mucha gente que está cantando regional, nos abren las puertas".

Al hablar de sus dos pasiones, la actuación y la música, Echeverría reconoció que la segunda la ha acompañado por más tiempo.

Comenzó cantando de niña y a los 14 años ganó un concurso que la llevó a formar parte del grupo pop Perfiles, con el que lanzó dos discos. Para sacar su disco solista le pidieron actuar en una telenovela, para que se diera más a conocer, y así se lanzó a actuar superando las dudas, porque no tenía estudios como actriz.

"Me enamoré también de la actuación y a partir de eso decidí mudarme a Los Ángeles a estudiar actuación", dijo la estrella de series y películas como "La bandida", "La usurpadora" y "Savages".

"La verdad es que siempre, siempre mi pasión fue la música antes que la actuación y creo que es por eso que hasta ahora decido darle el tiempo que necesita a este disco, porque es un sueño hecho realidad. Para mí tener un disco de 14 canciones es un sueño que me ha tardado muchos años en suceder", agregó.

Temas originales para estar en vivo

- Su álbum anterior, "Instinto" de 2019, era de canciones clásicas mexicanas como "No me amenaces" y "Costumbres". Gracias a ese álbum compartió escenario con Bronco en México y Estados Unidos, lo que la llevó a querer desarrollar una producción con canciones originales para regresar a las presentaciones en vivo.

- "Todo este año de pandemia me he dedicado a componer canciones, a buscar temas, a grabar y finalmente ya es una realidad", dijo.

- Echeverría lanzará su álbum en 2022. Entretanto, irá lanzando otros sencillos.

- En cuanto a la actuación, recientemente terminó de rodar en Puerto Rico un thriller en el que también actúan Luis Roberto Guzmán y el cantautor Pedro Capó, "un gran, gran actor que nos sorprendió a todos", dijo. La filmación se completó en tres semanas siguiendo los protocolos por COVID-19.

- El director de la cinta es puertorriqueño, adelantó Echeverría, sin revelar de momento su identidad.