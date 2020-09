Vuelve a clases

Ciudad de México.- Por sus tablas y experiencia, Patricia Reyes Spíndola se percató de que ya actuaba casi en piloto automático, por lo que decidió volver a clases.

Ahora, en pleno rodaje de la telenovela Imperio de Mentiras, la ganadora de cuatro premios Ariel se considera renovada y más despierta, pues, al trabajar con maestros y compañeros, recuperó jovialidad.

"Tomé un curso, durante la pandemia, de creación de personajes. Lo hice porque me sentía como cuando vas manejando, ya que sabes, metes primera y vas platicando sin prestar atención. Así estaba actuando porque llevo 45 años en esto.

"Necesitaba retomar el principio. En la clase era la más grande, hasta más que el maestro, pero no saben cómo me sirvió. Cuando empecé la telenovela empecé a tomar conciencia del personaje y me va a salir mejor por eso", aseguró, en conferencia virtual.

Convencida del valor de la preparación, optó por llevar las clases de su escuela de actuación, MMStudio, al formato en línea.

Este 21 de septiembre arrancarán los cursos de la academia, pues la protagonista de Los Motivos de Luz y su cuerpo docente han tenido buenos resultados previos.

"Tuvimos la experiencia del semestre pasado y del taller de verano. Al principio no sabíamos qué iba a pasar, y después nos llenamos de gusto de ver cómo fueron los exámenes, que pasaron en YouTube y sus familias pudieron verlos.