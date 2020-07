Vuelve a cabalgar

Cuando escuchamos la palabra Washington nos viene a la mente la capital de Estados Unidos o el rostro que aparece en el billete de un dólar, sin embargo, detrás de eso existió un hombre que se convirtió en el primer presidente estadounidense que condujo al Ejército Continental revolucionario en la guerra de independencia, George Washington.

La productora Doris Kearns Goodwin decidió llevar a la pantalla chica la vida de este personaje histórico, con el propósito de recordar esos momentos que vivió la humanidad hace más de 200 años y dejar con ello una reflexión y un aprendizaje, que sirva para afrontar la actualidad.

"Lo más importante de un líder de un estado es aprender de sus antecesores, por eso es indispensable aprender historia y es una de las cosas que esta miniserie trata de hacer; este líder que representa el personaje tiene mucha humildad, algo que no se ve mucho en la actualidad", indicó Doris.

De acuerdo con la también escritora y ganadora del premio Pulitzer, uno de los objetivos que se plantea este trabajo es mostrar de dónde vino, cómo creció, los errores que cometió y cómo se transformó en el líder que la historia ahora reconoce.

"Se empieza sintiendo a esta gente, este sentimiento por Washington de ser un icono, un monumento, que no es una persona que expresa lo que siente; fue difícil saber qué es lo que realmente le gustaba y me gustaría pensar que nos acercamos mucho a eso en este documental".

La historia arranca desde que era joven, con los fracasos que tuvo, luego cómo evoluciona y se convierte en lo que llegó a ser, es lo interesante del proceso que se busca transmitir, señaló.

La serie constará de tres episodios y también incluye algunas entrevistas como la del exsecretario de Estado, Colin Powell, historiadores como Joseph J. Ellis, Annette Gordon-Reed, Jon Meacham y Alan Taylor, entre otros.

Entre estas entrevistas, de acuerdo con Kearns, la más complicada en conseguir fue la del ex presidente Bill Clinton.

"La más difícil de lograr fue la de Clinton, cené con él y su esposa Hillary, pero aun así, para que fuera parte de esto mi compañero estuvo marcándole y cuando aceptó la entrevista fue un momento increíble, él conocía la historia, a Washington y de los demás presidentes, pero lo que más me sorprendió es que sabía de las batallas, entendía lo que era tener una madre soltera como Washington, y cómo hizo, después de que muriera su padre", recordó.

Celebrando el 244 aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos, Washington se estrenará este viernes 3 por History y el canal transmitirá en días consecutivos los episodios hasta el 5 de julio.

"Nunca pensé que pasaría tanto tiempo de mi vida estudiando presidentes pero lo hice, aprendí lo que hizo esta gente y sus fortalezas, se empiezan a convertir en seres humanos con los que despiertas, no es que me los lleve en las noches (risas) sino que me voy a la cama pensando en ellos y así he pasado mi carrera y soy tan afortunada de poder transportarme al pasado y aprender", exclamó.

"Repasé sucesos como la Guerra Civil, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial; al tener esas experiencias y después escribir sobre ellas uno se da cuenta del horror que vivieron las personas, entre vivir una catástrofe económica y restaurar la justicia, las pandemias, en donde las personas no sabían qué final les esperaba, aunque ahora ya sabemos cuál fue ese final", abunda Kearns Goodwin.

También señaló que le gustaría transmitir ese sentimiento a las nuevas generaciones, para que aprendan de lo que pasó y salgan adelante, "como de lo que estamos viviendo en la actualidad".