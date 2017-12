Vuelca autobús que iba a Tampico; 6 lesionados

CD. VICTORIA,Tam.-Seis personas, cuatro pasajeros y dos operadores resultaron con algunas lesiones leves al volcar el autobús en el que viajaban en el kilómetro 10 de la carretera Victoria-Soto la Marina.

El autobús particular de la empresa Tours circulaba por la carretera federal número 83 la cual conecta la ciudad de Altamira con Monterrey, no obstante el autobús se dirigía al municipio de Tamazunchale en San Luis Potosí al momento de sufrir el percance.

Según declaraciones del operador de la unidad 027 de la empresa Tours, el resplandor del sol al atardecer le hizo chocar contra el muro de contención entre ambos carriles en la cresta de la joroba lo cual lo hizo proyectarse contra los barandales del carril derecho, quedando en posición de costado a punto de caer sobre la carretera a Soto la Marina.

De inmediato agentes de Tránsito, de la Policía Estatal, y Protección Civil del Estado se abocaron a tratar de retirar el vehículo con la ayuda de una grúa.

Las lesiones de los seis tripulantes no fueron de consideración por lo que no fue necesario internarlos en un centro hospitalario, el percance ocurrió poco antes de las 18 horas no obstante la vía permaneció cerrada por algunas horas más.