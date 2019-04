¡VUELAN EN LO MÁS ALTO!

Ciudad Juárez, Chihuahua.



Con lo necesario, el club de futbol America evitó sorpresas y se consagró campeón de la Copa MX del Torneo Clausura 2019, al superar por la mínima diferencia de 1-0 a FC Juárez.

El defensa argentino Víctor Emanuel Aguilera, de penal a los 40 minutos, hizo el tanto del partido celebrado en el estadio Olímpico Benito Juárez, donde el local llevó las riendas del cotejo, pero no le alcanzó.

Sin mucha lucidez pero cumpliendo con el deber, Águilas tendrá que hacer un hueco más en sus vitrinas al convertirse en el club más ganador del certamen copero con seis trofeos, tal y como lo son de la competencia liguera con 13.

Las fuertes ráfagas de viento que amenazaron con la suspensión del partido bajaron un poco y el encuentro se disputó conforme a lo pactado, pero el aire fue protagonista, lo que propició que el espectáculo no fuera el esperado y el factor riesgo estuviera presente para ambas escuadras.

Así las cosas, en la primera parte los dos conjuntos arriesgaron poco o nada, la superioridad que el cuadro azulcrema tenía en el papel no se apreció en el terreno de juego y FC Juárez mostró determinación, sin achicarse, arropado por su afición.

Los brasileños Lucas da Silva y Leandro Carrijo comenzaron a inquietar la meta azulcrema, el primero con disparo apenas desviado de la meta de Agustín Marchesín y el segundo siempre obligando a las coberturas de los defensas Aguilera o Bruno Valdez.

El talento por parte de Águilas lo puso el colombiano Nicolás Benedetti, quien generó la primera aproximación visitante al quitarse rivales y sacar disparo desde la media luna, que atajó de forma notable Iván Vázquez.

El compromiso lucia equilibrado, sin que se notara la diferencia de nóminas y categoría hasta que, en un balón filtrado que buscó Henry Martín, el defensa Christian Pérez jamás se percató de la presencia del rival y en la búsqueda de reventar el esférico se llevó por delante al delantero azulcrema, para cometer penal y dar ventaja a la visita.

El castigo lo cobró Aguilera desde los once pasos; el zaguero engañó a Vázquez Mellado para un 1-0 que fue un duro golpe anímico para los locales, quienes habían mostrado valor y voluntad; aún así, previo al descanso, Carrijo todavía exigió a Marchesín, quien evitó la igualada.

En el complemento, el guion del choque estaba escrito, los chihuahuenses eran los obligados y tomaron esa responsabilidad ante un conjunto "emplumado" que apostó a aguantar y liquidar al contragolpe, lo que provocó también un partido ríspido, trabado y de pierna fuerte.

Ante las dificultades por meterse al área enemiga, aunado al viento que pudiera ser cómplice o verdugo, FC Juárez trató de hacer daño con remates de larga distancia; en uno de tiro libre, el portero Iván Vázquez casi anota, pero Aguilera sacó en la línea.

Conforme el final del partido se acercaba, los de Coapa bajaron la intensidad a su rival, que si bien por ganas no quedó, sus argumentos ya no le alcanzaron para empatar y forzar la definición por penales.

De este modo, América se confirmó como el "rey de copas" al conquistar su sexta y volver a saborear este tipo de campeonatos por primera vez desde 1974, cuando superó a Cruz Azul, su rival de este domingo en la continuación del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

FC Juárez, por su parte, si bien acabó con la cabeza en alto, al término del partido la experiencia de los respectivos planteles fue la diferencia en el encuentro.

El arbitraje estuvo a cargo de Jorge Antonio Pérez Durán, quien cumplió con su labor y amonestó al local Francisco Nevárez, así como a los visitantes José Clemente Rodríguez, Guido Rodríguez y Andrés Ibargüen.

El más ganador en Liga

América 13 Títulos

Chivas 12 Títulos

El más ganador en Copa

América 6 Títulos

León 5 Títulos

El más ganador en Concacaf

América 7 Títulos

Cruz Azul 6 Títulos

Apúntale

> Las Águilas del América suman su sexto título en copa, primero en 45 años y bajo este formato. Anteriormente ganó las ediciones 1953-54, 1954-55, 1963-64, 1964-65, 1973-74.





"No me gustó mucho como jugó el equipo pero a veces no me gusta (el juego) pero me gusta que sea certero". Miguel Herrera, DT de América.

Pondera ´El Piojo´ fondo sobre la forma

Miguel Herrera reconoció que el América no dio su mejor partido pero quedó contento con la obtención de la Copa MX.

"Los muchachos hicieron un gran trabajo. No fue un partido fácil y con el viento (que hubo) no fue fácil", comentó el "Piojo" al terminar el juego en entrevista para ESPN.

"No me gustó mucho como jugó el equipo pero a veces no me gusta (el juego) pero me gusta que sea certero. Me habría gustado que hiciéramos mejor las cosas pero el clima no nos permitía jugar mejor pero ganar es ganar. Hay que estar conscientes de eso".

El estratega explicó cómo salió la idea de poner defensas en la línea de gol durante los tiros libre del contrario, lo que en esta ocasión evitó el gol que habría sido el empate de Juárez.

"Desde hace un buen rato lo practiqué con Atlante. Todavía no se veía bien y luego lo hice en Tecos y lo reiteré en mi primera etapa con el América. Le quitamos un poco de visión al tirador porque hay gente nuestra en el área", relató el técnico.

Reconoce Aguilera importancia de la Copa

Pese a que la Liga MX sigue siendo el objetivo principal del América, Emanuel Aguilera no le restó importancia al sexto título de Copa MX que amarraron las Águilas esta noche al derrotar 1-0 a Juárez.

"Puede que la Liga sea más importante, pero nosotros no le quitamos importancia a la Copa porque a final de cuentas es un título, un trofeo para la vitrina. Así que estamos contentos por otro trofeo más.

"Estoy feliz, feliz porque desde que comenzó este torneo nos propusimos pelear y llegar hasta el final. Estoy feliz por lograr otro título con esta camiseta", dijo Aguilera a Fox Sports.

El zaguero argentino reconoció que las fuertes ráfagas de viento sí le pesaron a ambos equipos, además de señalar cómo decidió cobrar el penal que significó el único tanto del partido.

"Estaba muy difícil, era complicado controlar la pelota cuando venía en el aire porque se frenaba mucho. Ya en el segundo tiempo teníamos el viento a favor, pero fue difícil para los dos.

"Ya sabía a donde iba a patear, me pasaron algunas estadísticas del portero y tenía a claro a dónde iba a patear. Afortunadamente entró y es para el título que nos llevamos a casa", sentenció.

EL DEL TÍTULO. Emanuel Aguilera al 39' anotó el gol del triunfo por la vía del penal.