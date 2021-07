¡Vuelan boletos!

"Voy a comprar un boleto para... ah, caray". Esa fue la reacción de muchos aficionados al darse cuenta que, a minutos de salir a la venta los boletos para la Vuelta, se habían agotado.

Las costosas entradas para el cotejo definitivo entre Cruz Azul y Santos, el domingo en el Estadio Azteca, oscilaban entre los 450 y los 2 mil 200 pesos, y salieron al mercado a través del sistema de Ticketmaster.

Sin embargo, los aficionados celestes coparon las redes sociales con mensajes de molestia, acusando que ya no hallaban boletos apenas unos minutos después de que arrancó la venta.

Mientras tanto, en sitios de reventa como Stubhub, ya se ofrecían boletos hasta en 28 mil pesos.

"Como a la gran mayoría me fue mal, estaba al pendiente, ya tenía la cuenta, la tarjeta para hacer el pago y busqué el evento, buscar boletos, y en todas las ocasiones, ninguna me arrojó boletos, ni de los más caros, estuve 30 minutos intentándolo", contó el aficionado Jonathan Velázquez.

"Es extraño que ni siquiera salgan localidades caras, que no salgan Palco Club, no saliera ninguna localidad es entendible, pero que varias personas no encuentren boleto, no quiero pensar mal, pero es extraño que esto suceda al minuto de que salieran a la venta".

Algunos aficionados no hallaron boletos pese a que ingresaron al sitio desde 4 dispositivos diferentes en cuanto se abrió la venta.

Incluso, el sitio de compra le indicaba a los usuarios que estaban en una lista de espera, misma que llegó a tener hasta 60 mil personas listas para comprar un boleto.

El Estadio Azteca abrirá sus puertas a un 25 por ciento de su aforo, poco menos de 20 mil personas, cifra similar a la que asistió al partido de Semifinal entre La Máquina y el Pachuca.