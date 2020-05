¡Vuela por el mundo!

Patricia Letona ha disfrutado planear en parapente en diferentes cielos del mundo y su inspiración nació de voltear al cielo y ver las aves volar.

Con más de 12 años de experiencia en deporte de vuelo libre, la mexicana tiene sus maletas listas para competir por Sudamérica, Europa y Asia.

"Empecé por Sudamérica. He viajado a Argentina, Colombia y Brasil. En Estados Unidos he ido a los nacionales. En Europa he estado en Portugal, España e Italia y Francia. Fui a la India hace 5 años. Me ha llevado a todos lados este deporte", dijo a Grupo REFORMA la originaria de Valle de Bravo, Estado de México.

"En los abiertos que he participado, en muchos he quedado en el podio, primero y segundo lugar, en las Copas de Mundo la mejor posición que estuve fue en el cuarto lugar. En el Mundial he quedado en el 12 femenil".

Su relación con el parapente nació en el 2008 y todo partió desde su profesión de médico veterinario, cuando participó en un programa de educación ambiental.

"Es curioso, yo estudié veterinaria y empecé a trabajar en un zoológico entrenando aves al aire libre y desde ahí me llamaba mucho la atención voltear al cielo y ver las aves, estar viendo el cielo y dije: ´yo quiero hacer eso´".

Letona también ha participado en competencias en Nuevo León, lugar que le gusta por sus montañas y complejidad para practicar el deporte.

"En Monterrey, donde vuelas casi no tienes aterrizajes accesibles y eso es súper imponente. La primera vez que fui dije: ´aquí están locos´, porque no tienen muchos aterrizajes accesibles. Es un tema que juega mucho con tu cabeza, te pone muy nerviosa.

"Las condiciones en Monterrey son fuertes, estas termales normalmente te